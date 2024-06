Slovenska skupina C s Slovenijo, Dansko, Anglijo in Srbijo je zelo atraktivna, obenem varovancem Matjaža Keka omogoča presenečenje, da se prebijejo v izločilne hoje, kamor ob zadostnem številu točk (običajno štiri) vodi tudi tretje mesto. Na papirju ima Slovenija najmanj možnosti za napredovanje, a ji ustrezata vloga avtsajderja in tudi razpored tekmovanja proti reprezentancam, ki jih odlično pozna in je proti njim že pokazala dobre predstave. Značilnost skupine je, da so udarni igralci reprezentanc napadalci, ki so bili v kvalifikacijah tudi prvi strelci. Na eni strani sta izkušena Harry Kane (Anglija) – 8 golov in Aleksandar Mitrović (Srbija) – 5 golov, na drugi pa mladi val 21-letnih vrstnikov Benjamina Šeška (Slovenija) – 5 golov in Rasmusa Hojlunda (Danska) – 7 golov.

Danska: Vzor, kako se majhne nacije kosajo z velesilami

Danska je bila tekmica Slovenije v kvalifikacijah za EP. Potem ko je bila dolgo časa nočna mora, je Slovenija po štirih porazih v Stožicah prvič ostala nepražena z remijem (1:1), derbi za prvo mesto v skupini pa je v Köbenhavnu izgubila z 1:2. Matjaž Kek in njegovi varovanci optimizem gradijo prav na remiju v Stožicah, kjer je ekipa pokazala pravi značaj po bolečem porazu na Finskem (0:2).

Danska je pred več kot 30 leti postala vzorčni primer reprezentance, kako se lahko majhne nacije enakovredno kosajo z velesilami in osvajajo celo lovorike. Nepozabna je generacija rdečega dinamita, ki je leta 1992 postala evropski prvak. Na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2021 je igrala v polfinalu, kjer je po podaljšku nesrečno izgubila z Anglijo. Naslednje leto na svetovnem prvenstvu v Katarju je povsem pogorela in izpadla že po predtekmovanju. V kvalifikacijah za letošnje EP ni blestela, ampak je pokazala le toliko, kot je bilo potrebno za prvo mesto v skupini pred Slovenijo, ki je osvojila enako število točk (22), a je bila slabša v medsebojnih tekmah. Danska je v kvalifikacijah sedemkrat zmagala, enkrat remizirala in dvakrat izgubila (Kazahstan, Severna Irska).

Gonila sila Danske je izkušeni vezist Christian Eriksen, kateremu je na zadnjem evropskem prvenstvu sredi tekme zastalo srce, a se je uspešno vrnil na igrišča. Prvi zvezdnik je Rasmus Hojlund, ki ga na Danskem primerjajo z Norvežanom Erlingom Haalandom. Lani poleti je za rekordno odškodnino 75 milijonov evrov prestopil iz Atalante v Manchester United. Med nosilci igre sta branilca Andreas Christiensen (Barcelona) in veteran Simon Kjaer (Milan), vezist Pierr Emil Hojbjer (Tottanham) ter napadalec Yussuf Poulsen (Leipzig). Selektor je nekdanji povprečni branilec Kasper Hjulmand, ki je na tem položaju od avgusta 2020. Njegovo priporočilo za službo je bil naslov danskega prvaka z avtsajderjem Nordsjaellnadonm, s katerim se je uvrstil tudi v skupinski del lige prvakov.

Srbija: Najljubša tekmica Slovenije

Srbija je stara znanka Slovenije, saj sta se ekipi pomerili že osemkrat, kar šest tekem se je končalo z remijem, enkrat je zmagala Slovenija in enkrat Srbija. Prav visok poraz z 1:4 s Srbijo v Beogradu v ligi narodov junija 2022 je bil prelomni trenutek, po katerem se je začel vzpon Slovenije. Je najljubša tekmica Slovenije, ki zaostanek v kakovosti nadomesti z bojevitim pristopom in srčnostjo. Za razliko od Slovenije je Srbija zelo izkušena ekipa, a izidi tekem preveč vplivajo na razpoloženje med igralci in navijači. Tekme med Slovenijo in Srbijo so spektakularne, izstopa evropsko prvenstvo leta 2000, ko je Srbija v Charleroiju z igralcem manj zaostanek 0:3 spremenila v remi 3:3.

Srbija je na EP nazadnje, tako kot Slovenija, nastopila leta 2000, bila pa je udeleženka zadnjih dveh svetovnih prvenstev. V kvalifikacijah za EP je v lahki skupini z Madžarsko, Črno goro, Litvo in Bolgarijo zasedla drugo mesto s štirimi zmagami ter po dvema remijema in porazoma. Glavna zvezdnika sta napadalca Dušan Vlahović (Juventus) in najboljši strelec v zgodovini reprezentance Aleksandar Mitrović, ki se je preselil v Savdsko Arabijo, kamor je prišel po milijone dolarjev tudi donedavni vezist rimskega Lazia Sergej Milinković Savić. Med nosilci igre sta še vezist Filip Kostić (Juventus) in nekdanji zvezdnik Ajaxa Dušan Tadić (Fenerbahče), ki ima sloves srbskega Messija in zaradi odličnega tehničnega znanja še vedno blesti pri 35 letih. Srbija bo imela v Nemčiji izdatno pomoč rojakov, ki delajo po vsej Evropi, zato se bodo počutili, kot da igrajo v Beogradu.

Selektor je Dragan Stojković, eden najboljših nogometašev v zgodovini Jugoslavije. Blestečo igralsko kariero je začel v Radničkem iz Niša, vrhunec pa dosegel v beograjski Crveni zvezdi, nadaljeval v Marseillu in sklenil na Japonskem. Potem ko je bil uspešen trener na Japonskem in Kitajskem, je leta 2021 sprejel klic domovine in v vlogi selektorja navdušil z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Njegova priljubljenost je začela padati z neuspehom v Katarju.

Anglija: Najdražja reprezentanca prvenstva

Anglija je med glavnimi favoriti evropskega prvenstva, saj v zgodovini še ni imela tako močne reprezentance. Na zadnjem EP je igrala v finalu, kjer je na domačem stadionu Wembley izgubila z Italijo po enajstmetrovkah. Strokovnjaki in navijači so prepričani, da imajo zlato generacijo, zato bo neuspeh vse, razen naslova evropskega prvaka. Po tržni vrednosti ima najdražjo reprezentanco na turnirju. Slovenija je na šestih tekmah z Anglijo petkrat izgubila in enkrat remizirala, ko je imel vratar Joe Hart v Stožicah tekmo življenja. Navijači se najbolj spominjajo tekme na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki, ko je Anglija zmagala z 1:0.

V reprezentanci, ki je v kvalifikacijski skupini gladko osvojila prvo mesto s šestimi zmagami in dvema remijema pred Italijo in Ukrajino, je prvo ime najboljši strelec v zgodovini reprezentance Harry Kane. Eden najboljših napadalcev na svetu ima za seboj strelsko rekordno sezono v Bayernu. Jude Bellingahm je tudi v letošnji sezoni v dresu Reala Madrid, kamor je za dobrih sto milijonov evrov prestopil iz Borussie Dortmund, potrdil sloves čudežnega dečka angleškega nogometa. V zvezdniški zasedbi blestijo še Phil Foden, (Manchester City), Bukayo Saka, Declan Rice (oba Aresnal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Raheem Sterling (Chelsesa)... Iz ekipe sta izpadla takšna asa, ko sta Jack Grealish (slaba forma) in Harry Maguire

Reprezentanco že osmo leto vodi umirjeni selektor Gareth Southgate, ki jo pripeljal v položaj, da je na vsakem tekmovanju med favoriti in se na turnirjih uvršča tik pod vrhom. Njegovi odliki sta, da rad posluša ljudi okrog sebe in ima z igralci zelo odprt odnos, saj se z njimi veliko pogovarja in jih prepriča, da morajo prevzemati odgovornost.

*** 20 tekem je doslej Slovenija odigrala proti Angliji, Danski in Srbiji. Izkupiček je 1 zmaga, 8 remijev in 11 porazov, razlika v golih je 17:38.

Iskrice z evropskega prvenstva Vinčič sodnik na drugi tekmi Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delaven že drugi dan prvenstva, saj bo sodil tekmo med Madžarsko in Švico, ki se bo začela v soboto ob 15. uri v Kölnu. Mariborčanu bosta pomagala linijska sodnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Rade Obrenović, Nejc Kajzatović bo sodnik v sobi za VAR. Bild razkril plačo Šeška Po poročanju nemškega časnika Bild, bo nova pogodba, ki jo je do leta 2029 podpisal Benjamin Šeško (na fotografiji) z Leipzigom, napadalcu slovenske reprezentance prinesla tudi višjo plačo. Njegova plača se bo povečevala postopoma in ob koncu bi bil letni zaslužek lahko 10 milijonov evrov. Skupaj s Špancem Danijem Olmom naj bi postal najbolje plačani igralec Leipziga. Šeško, ki je novo pogodbo podpisal kar v oblačilih slovenske reprezentance takoj po prihodu v Wuppertal, je navijačem Leipziga sporočil, da se veseli nove sezone. V Wuppertalu 17 predstavnikov slovenskih medijev Slovensko reprezentanco na pripravah v Wuppertalu spremlja 16 predstavnikov slovenskih medijev, ki prebivajo v hotelih v središču mestu in njegovi širši okolici. Število poročevalcev se bo povečalo s prvo tekmo v nedeljo v Stuttgartu, ko bodo ekipe največjih medijskih hiš narasle na štiri, pet poročevalcev. V lovu na 19 evrov kovancev Z izjemo parkiranja imamo z dosedanjim bivanjem v Wuppertalu le dobre izkušnje. Ko smo želeli poravnati parkirnino v garažni hiši, smo se znašli v velikih težavah, saj računa nismo mogli plačati. Parkirni avtomat je sprejemal le kovance, z bankovci manjše vrednosti po 5 in 10 erov plačevanje sploh ni možno, medtem ko sistem za kreditne kartice ni deloval. Ker se nam je mudilo na trening slovenske reprezentance, smo avto pustili še za nekaj ur v garaži ter se odpeljali z novinarskim kolegom Večera. Po opravljenih obveznostih smo se po mestu odpravili na lov za kovanci, da smo lahko zapustili garažo, ko smo v režo vrgli za 19 evrov kovancev. Škandal na treningu Srbije Reprezentanca Srbije biva v Augsburgu, kjer je prišlo na odprtem treningu do škandala. Ko je na igrišče pritekel otrok, ga je policija zaustavila, ljudje, ki so bili na tribuni, pa so varuhe reda začeli obmetavati z baklami. Že pred tem sta na igrišče pritekla dva starejša navijača, enega je napadalec Dušan Vlahović objel in ga odpeljal z igrišča namesto policije.