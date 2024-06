Tako kot smo si oddahnili od raznih bolj ali manj znanih političnih pretendentov za pomembne evropske funkcije, ki so se v predvolilni kampanji kot živi panoji v naravni velikosti nastavljali sodržavljanom in jih moledovali, naj v dobro Slovenije in Evrope na glasovnicah obkrožijo njihovo cenjeno ime, naj bi se sodeč po napovedih prihodnji teden končno poslovili še od razmočenega podnebja. Prvi, ki je še med precej nestanovitnimi vremenskimi silami povsem iskreno pomežiknil poletju v brk, je bil bivši predsednik države in nosilec mnogoterih pomembnih političnih funkcij Borut Pahor. V Slovenskih novicah so ga ujeli v kratkih hlačah, medtem ko je pojasnjeval, kako vemo, da je poletje končno potrkalo na vrata. »Kako vemo, da je končno prišlo poletje? V službo se po tradiciji odpravljam v kratkih hlačah. Prijetno in sproščeno se počutim, delo in opravki se mi zdijo bolj privlačni. Ker je v pisarni položen tepih, se bom morda še sezul, manjkalo bo samo še šumenje morja. Saj res, tudi to se da urediti,« je prestrežen pozdrav, ki so ga raznesli med svoje zveste bralne navdušence in namignili, da ga bomo morda pri naslednji objavi videli še bosega.

Obdarjena s šumenjem morja in valov je minule dni že povsem poletno razpoložena tako kot Pahor pozirala še Irena Kogoj, ki jo poslušalci obveznih glasbenih kvot bolj poznajo pod umetniškim imenom Regina. V reviji Lady so se razpisali o tem, da je pravzaprav razpeta med tri kraje, saj je po rodu iz Prekmurja, živi v Ljubljani, prosti čas pa preživlja v Luciji, kjer se po lastnih besedah pravzaprav še najraje potika, kar naj bi začutili celo tamkajšnji prebivalci in jo vzeli za svojo. »Tam imam tudi bel pony, po katerem me že vsi poznajo. Z njim se zapeljem vse do Pirana. Počutim se kot domačinka, veliko ljudi že poznam, srečujemo se in se pozdravljamo. Kaj naj rečem, sem prekmurska Primorka. Spraševala sem se, od kod to moje navdušenje, in potem so mi povedali, da je to najverjetneje vpliv Panonskega morja,« je o svoji primorskosti jela razlagati Kogojeva.

Slavku Ivančiću dišijo pikniki

Tudi v reviji Lady so že začutili povišan utrip poletja in pridih vonjav dobrot z žara, zato so sklenili nekaj svojih prijateljev pobarati, »kako presenetijo svoje goste, kaj je njihova posebnost, kakšen recept, pogrinjek, v čem blestijo in kaj je njihova naloga na piknikih«, kot se je glasilo njihovo vprašanje za elito znanih obrazov. Nenadkriljivi žametni glas Slovenije in junak številnih narodnozabavnih veselic Boris Kopitar je na primer povedal, da so imeli v Ihanu, kjer je doma, do pred nekaj leti menda največjo farmo pujskov bekonov daleč naokrog, zato se je ob nedeljah in praznikih skoraj z vsakega vrta kadilo in je lepo dišalo. »Te navade sem se oprijel še sam. Naših pujskov na žaru se je prijelo kar ime ihanski brancin, kar zadeva mojo udeležbo na piknikih, sem najraje za dobro obloženo mizo z dobrotami z žara in dobro pijačo, ki spada zraven,« je dejal Kopitar in še navrgel, da odkar mu je znanec, ki je pravi mojster žara, razodel skrivnost, kako se lepo zapečejo tudi tisti pravi piranski brancini in orade, še sam rad stopi za žar ploščo, kar pa pride na krožnik skupaj z ribami in zelenjavo, največkrat prepusti ženskemu delu ekipe za mizo. Tudi Slavku Ivančiću dišijo pikniki in se jih rad udeležuje, s tem da, kot je razodel, na nobenem od njih nima kakšne posebne vidne vloge niti naloge, razen te, da kaj zapoje. Med dobro obloženimi mizami se v zadnjih letih vse bolj smuka tudi upokojeni smučar prostega sloga Filip Flisar, ki se je za taisto revijo izpovedal, kako je padel v svet dobro obloženih miz. »V kulinariko sem zašel po naključju. Večkrat sem omenil, da so moja stegna kot pohorska šunka, in se iz tega norčeval. Ker pa se je to tako prijelo, sem se res začel ukvarjati s šunko in ustvaril lastno blagovno znamko. Ker k hrani spada tudi kozarec dobrega vina, pa me je začela zanimati še žlahtna kapljica. Večkrat se udeležim katerega od vinskih festivalov in vse več vem tudi o vinu,« je razložil Flisar.

V nasprotju s prvimi pohorskimi stegni, ki se o vinu izobražujejo, je mnogo bolj oseben in poglobljen prijateljski odnos z žlahtno kapljico dolga leta negoval nekoč priljubljeni medijski lik Artur Štern. Za spletno obveščevalno platformo žurnal24.si je spregovoril o tem, da nikoli ni skrival, da ima pijačo zelo rad, zato ni videl razloga, da bi s tem početjem prenehal, a nedavno tega se je zaradi zdravstvenih težav le odločil, da bo s kozarčkanjem vzpostavil malce bolj strpen dialog. »Zdaj sem normalen pivec, spijem pet piv ali pol litra vina na dan, prej je bil zame liter in pol vina na dan malenkost, spil pa sem vse do tri litre dnevno,« je obelodanil Štern in ob tem še pripomnil, da se ni odločil za čisto pravi alkoholni post, je pa količino zaužitih fermentiranih zvarkov krepko zmanjšal. V preteklosti so sicer bila obdobja, ko ni čisto nič pil, a kot pravi, v popolni restrikciji ne vidi smisla. Nazadnje se je za alkoholni post odločil februarja in se ga držal natanko 21 dni, bili pa so tudi že časi, ko je bil v eni takih epizod trezen celo 39 dni.

Težave v raju Goloba in Gabrove?

V Slovenskih novicah so se minuli teden posvetili še volilni nedelji in analitično ugotovili, da je ta veličasten dan zaznamovala stranka SDS kot zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji, ni pa jim ušel niti zanimiv detajl z družbenih omrežij. Poročali so namreč o tem, da jih je bralka, ki je želela ostati neimenovana, opozorila, da je prva dama Tina Gaber na instagramu nehala slediti svojemu izbrancu Robertu Golobu, zategadelj se ji je povsem logično porodilo vprašanje, ali je premier v ključnem trenutku, na dan evropskih volitev, izgubil podporo svoje drage, še sploh zato, ker je ni bilo mogoče zapaziti niti v štabu Gibanja Svoboda. »Sem bila, le v štab nisem šla. Mislim, da je bila večina tam brez partnerjev. Mi smo navijali od doma,« je magistrica sociologije, vplivnica, manekenka, TV-voditeljica in še kaj, kot so jo predstavili zainteresirani bralni skupnosti, odgovorila na vprašanje, kako to, da se na dan volitev ni stiskala ob predsednika vlade. Gabrovo so vprašali še to, ali drži, da ne sledi več svojemu partnerju, a so tudi v tem primeru dobili nikalni odgovor. »Sledim, sledim. Že skoraj pet let. Odkar mu je moja sestra pred leti ustvarila profil na instagramu,« je vse teoretike zarot pomirila Gabrova, ki pa navkljub nespremenjenemu statusu uradne spremljevalke in svetovalke predsednika te dni sameva doma.

Kot so sporočili s portala 24 ur, so v sredo prestregli Golobovo oglašanje z nekega letališča, medtem ko je domači in svetovni javnosti zadovoljno naznanil: »Celo življenje sem sanjal o ogledu finala lige NBA in danes grem navijat za Luko v Dallas.« Seveda so se v Golobov spletni utrinek nemudoma poglobili in odkrili, da si je po torkovem delovnem obisku v Jordaniji, kjer je sodeloval na konferenci o humanitarni pomoči za Gazo, vzel tri dni dopusta in da si bo poleg tretje tekme neuradno ogledal še petkov dvoboj Dallas Mavericks – Boston Celtics, prihodnji teden pa se bo pojavil še na tekmi evropskega nogometnega prvenstva s Srbijo. No, v Dallasu je bil že skupaj s Tino Gaber, s katero sta si tekmo ogledala skupaj ...