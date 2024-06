Vojna v Ukrajini je bila v ospredju začetka tridnevnega zasedanja v letovišču Borgo Egnazia v Apuliji. Voditeljem G7 se je že pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki naj bi po napovedih danes nagovoril udeležence srečanja.

EU, članice skupine G7 in Avstralija so od februarja 2022 zamrznile okoli 260 milijard evrov premoženja ruske centralne banke, od tega približno 210 milijard v EU. Za podporo Kijevu bi bilo po izračunih Bruslja na voljo okoli 3,5 milijarde evrov na leto.

V skupini G7 si prizadevajo, da bi del teh sredstev Kijevu namenili za odplačevanje posojila oziroma posojil s strani članic G7 ali EU v višini 50 milijard ameriških dolarjev. Usklajeno delovanje celotne skupine je za unijo pomembno predvsem za kritje tveganja v primeru odmrznitve ruskega premoženja.

Neimenovani predstavnik administracije ameriškega predsednika Joeja Bidna je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da so ZDA sicer pripravljene zagotoviti celoten znesek 50 milijard dolarjev, da pa bo njihov prispevek manjši, saj gre za skupno pobudo. »Ne bomo edini posojilodajalci. To bo posojilni konzorcij. Razdelili si bomo tveganje, saj smo se skupaj zavezali, da bomo to izvedli,« je dejal. Ni pa želel povedati, koliko naj bi prispevale druge države skupine G7.

Rusija: Korak, ki Zahodu ne bo prinesel nič dobrega

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je v prvem odzivu dogovor označila za korak, ki Zahodu ne bo prinesel nič dobrega. Kot je dejala po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax, tovrstne »nezakonite pobude«, lahko povzročijo »neravnovesje finančnega sistema in uničujoče krize«.

Britanski premier Rishi Sunak je na vrhu napovedal še 242 milijonov funtov (287 milijonov evrov) dvostranske pomoči Ukrajini. London je objavil tudi 50 sankcij, usmerjenih proti ruskemu finančnemu sistemu in dobaviteljem ruske vojske. ZDA so v sredo naznanile več sto novih sankcij proti Rusiji.

Biden in Zelenski bosta ob robu zasedanja skupine G7 podpisala tudi dvostranski varnostni sporazum med ZDA in Ukrajino, so sporočili iz Bele hiše. Kijev je podobne zaveze sklenil s 15 državami, vključno z Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo. Zelenski pa je danes napovedal, da bo po srečanju z japonskim premierjem Fumiom Kishido dvostranski varnostni sporazum podpisal tudi z Japonsko.

Vrha v južni Italiji, ki ga gosti italijanska premierka Giorgia Meloni, se poleg Bidna, Sunaka in Kishide udeležujejo še francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in kanadski premier Justin Trudeau. V imenu EU na srečanju sodelujeta predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.