»Prav zares zapiram pravično trgovino 3MUHE, a se od nje ne poslavljam, saj je postala del mene in mojega dela. Še naprej bom hodila po šolah in govorila o izkoriščanju v mednarodni trgovini in alternativah temu, sodelovala z mediji in se vključevala v mednarodne kampanje ozaveščanja, opozarjala odločevalce, da so nekatere spremembe možne samo s spremembo sistema ... Skratka, sem in ostajam podpornica pravične trgovine,« je na svojem profilu zapisala vodja trgovine Živa Lopatič in se obenem zahvalila vsem, ki so trgovino vsa ta leta podpirali.

»Zapiranje edine pravične trgovine v Sloveniji je odraz časa in družbe, v kateri živimo in delujemo,« pa so zapisali v uradni objavi pravične trgovine in izpostavili, da je za obstoj majhnih trgovin pomembna podpora kupcev in države. Ta bi morala s sistemskimi spremembami izboljšati pogoje za njihovo delovanje.

S težavami so se začeli soočati ob ekonomski krizi leta 2008, stisko pa so stopnjevale še spremembe v lokalnem okolju. Med njih sodijo povečanje turizma, staranje prvotnih kupcev in premajhna podpora mlajših generacij. Spremenile so se tudi nakupovalne navade, ki so se izoblikovale med pandemijo.

Njihovo poslanstvo ostaja ozaveščanje kupcev

Kljub temu da s koncem junija zapirajo svoja vrata, obljubljajo, da bodo v prihodnosti še naprej opozarjali na nepravične prakse v mednarodni trgovini in izpostavljali tiste, ki so dobre. Zadovoljni so nad prizadevanji Evropske unije, ki je letos izglasovala direktivo, ki velikim podjetjem nalaga obveznost pregledovanja dobavnih verig. Pozdravljajo tudi prizadevanje slovenskih supermarketov, da polnijo svoje police z več certificiranimi izdelki, in so veseli, da se v Ljubljani odpirajo nove manjše trgovine z lokalnimi proizvodi.

Pravično trgovino sta konec leta 2004 odprli nevladni organizaciji Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje. Poleg prodaje je trgovina izvajala tudi številne projekte, s katerimi je ljudi ozaveščala o pomenu lokalno pridelane hrane, trajnostne proizvodnje oblek in izkoriščanju delavcev v sadjarski ter tekstilni industriji.