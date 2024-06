Zaradi Dirke po Sloveniji bodo jutri popolne zapore od 7. do predvidoma 12. ure na Slovenski cesti na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico, Erjavčeva cesta in Igriška ulica na odseku od Gregorčičeve ulice do Slovenske ceste.

Med 10.30 in 12.30 bodo postavljene mobilne zapore cest, po katerih bo potekala trasa dirke v smeri proti Vrhniki.

Mestni avtobusi bodo med zaporo vozili po Slovenski, Šubičevi, Bleiweisovi in Tržaški oziroma Aškerčevi cesti.

V soboto bodo zamujali vlaki

V soboto, 15. junija, bodo med 11. in 15. uro zapirali ceste na relaciji Šmarje - Sap–Škofljica–Ig–Brezovica–Gabrje–Topol–Škofja Loka–Čepulje–Kranj–Smlednik–Vodice–Mengeš–Kamnik–Apno–Krvavec.

Dirka bo v posameznih etapah potekala preko prehodov ceste in železniške proge. Zaradi tega bodo na navedenih relacijah nastajale zamude vlakov.

Med postajama Škofljica in Grosuplje bodo zamude med 11. uro in 11.20 (vlak LP 4535), med postajama Brezovica in Preserje v času med 11.45 in 12.15 (vlak LPV 2791) ter med postajama Jarše - Mengeš in Kamnik v času med 13.30 in 14.20 (vlak LP 3140).