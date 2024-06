Ogorčeni zato, pišejo, ker je vlada v ponedeljek nekaterim primerljivim poklicnim skupinam ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno-tehničnim delavcem.

S tem »nespoštljivim ravnanjem do ključnih stebrov varnosti države in državljanov grobo spodkopava stabilnost in varnost Slovenije, posledično pa tudi varnost drugih držav članic EU,« pravijo v šestih sindikatih, ki so sestavili ostro pismo. V njem ravnanje vlade označujejo za ponižujoče, pripisujejo ga podlim političnim interesom, bilo naj bi celo nezakonito.

Zato, grozijo predstavniki Policijskega sindikata Slovenije, Sindikata policistov Slovenije, Sindikata ministrstva za obrambo, Sindikata vojakov Slovenije, Sindikata varnosti, obrambe, zaščite in družine ter Sindikata pilotov ministrstva za obrambo, bodo vzporedno s policijsko stavko organizirali tudi protestni shod vojakov, če jim vlada ne bo prisluhnila.

Boštjančič optimističen

Finančni minister Boštjančič je po drugi strani sinoči napovedal, da bi se lahko že v naslednjih dveh, treh tednih dogovorili o ključnih zadevah. Je pa ob tem ugotavljal, da ne kaže, da bi na stebrnih pogajanjih zapirali odprta vprašanja, ampak prihaja do novih in novih predlogov.

Takole pa je v intervjuju za Objektiv pred dvema tednoma povzel potek pogajanj s sindikati o plačah: »Gre za sila zapleten sistem. (...) Če vprašate 45 reprezentativnih sindikatov, boste dobili 45 različnih odgovorov. Strinjam se s sindikati, da je edina rešitev sistema podrobna analiza opisa in ovrednotenje delovnih mest. Vendar bi se tukaj pojavil drug problem: da na tretjini delovnih mest v javnem sektorju ljudje opravljajo druga dela, kot je njihovo delovno mesto sistematizirano. Tak projekt bi trajal več let, pri čimer si nihče ne upa napovedati, ali bi s tem dejansko prišli problemu do dna.«