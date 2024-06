Proizvajalec športne opreme Adidas že od tretjega EP 1968 (za prvi dve tekmovanji ni podatkov o proizvajalcu in imenu žoge) skrbi za uradno žogo, tudi letošnja pa je revolucionarni dosežek. Opremljena je s tehnologijo »Connected Ball Technology«, s katero pošilja sodnikom natančne podatke v realnem času.

Prav tako z združevanjem podatkov o položaju nogometašev in s pomočjo umetne inteligence prispeva k tehnologiji predvsem prepovedanega položaja in igranja z roko, s čimer omogoča hitrejše in pravilnejše odločitve na tekmi.

Ljubezen do nogometa (v nemščini: Fussballliebe), kot je uradno ime žoge, ima v središču poseben sistem vzmetenja in senzor gibanja. Jedro sestavljata mehur iz obnovljive gume in telo iz posebne dvojne tkanine, zunanjost žoge pa je obložena s poliuretanom.

Žoga je izdelana iz recikliranega poliestra in črnila na vodni osnovi, vsaka plast pa vsebuje tudi koruzna vlakna, lesno celulozo, sladkorni trs in gumo. Da bi poudarili živahnost nogometa, so pri Adidasu na žogi uporabili (poleg bele in črne) živahne barve, kot so modra, rumena, rdeča, oranžna in zelena, na njej pa so tudi ilustracije vseh stadionov in imena mest gostiteljev EP.

Prva maskota šele leta 1980

Prva uradna maskota v zgodovini EP se je rodila šele za Euro 1980 v Italiji. To je bil Pinocchio (Ostržek), maskota pa je temeljila na legendarnem liku iz istoimenske otroške zgodbe Italijana Carla Collodija. Maskota letošnjega prvenstva je medvedek Albärt v spomin na plišastega medvedka, ki naj bi izviral iz Nemčije na začetku 20. stoletja.

V primerjavi z levom Goleom, uradno maskoto SP 2006, ki ga je prav tako gostila Nemčiji, Albärt od pasu navzdol ni gol, ampak bo nosil športne hlače in bo v polni nogometni opremi.

Med predlogi za ime so bili še Bärnardo, Bärnheart in Herzi von Bär (v nemščini bär pomeni medved), a so spletni uporabniki in otroci iz celotne Evrope izglasovali ime Albärt.