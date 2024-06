"Enainštiridesetletnik, ki je leta 2021 z Borussio osvojil nemški pokal, leta 2023 končal na drugem mestu v bundesligi in 2024 v ligi prvakov, je prosil klub za takojšnjo prekinitev pogodbe, klub pa je po pogovorih ugodil njegovi prošnji," je klub iz Porurja zapisal na spletu.

"Izjemno boleče mi je to povedati vsem navijačem rumeno-črne barve, a danes se poslavljam od Borussie. V veliko čast mi je bilo s klubom osvojiti pokal in ta fantastični klub popeljati v finale lige prvakov. Po tekmi na Wembleyju sem zaprosil za sestanem z vodstvom, saj po devetih letih pri klubu, od tega šest v trenerskem štabu ter dveh in pol kot glavni trener, menim, da bi se morala nova doba kluba začeti z novim človekom na klopi," je Terzić zapisal v osebnem sporočilu.

"Vsi, ki so mi blizu, vedo, da je bila ta odločitev v zadnjih nekaj tednih zame zelo težka, vendar se po intenzivnih pogovorih moje temeljno prepričanje ni spremenilo. Borussii želim vse najboljše, zahvaljujem se vam in se kmalu vidimo," je še dodal nemško-hrvaški strateg, ki je od otroštva navijač Borussie..

V zapisu so se Terziću zahvalili še generalni dirketor Hans-Joachim Watzke, izvršni direktor Lars Ricken in športni direktor Sebastian Kehl.

"Edin Terzić je v času svojega službovanja pri Borussii opravil izjemno delo in vsi smo mu zelo hvaležni. Edin in jaz bova vedno ostala prijatelja," je dejal vodja kluba Watzke.