Na štadionih, ki jih ni bilo potrebno na novo graditi za prvenstvo, bo prostora za dobra 2,7 milijona gledalcev, Uefa pa je prejela 50 milijonov evrov prošenj za vstopnice. Po 24 letih bo del EP znova Slovenija, ki ima sloves najmanjše države po številu prebivalcev, kar je za tako majhno državo velik podvig, čeprav jih zdaj sodeluje 24, na prelomu tisočletja jih je bilo 16. Navijači bodo poskrbeli za pravo romanje Slovencev na tekme z Dansko v Stuttgartu, Srbijo v Münchnu in Anglijo v Kölnu. Ni dvoma, da bo padel rekord obiska Slovencev na športni tekmi v tujini, ki ga ima z 10.000 gledalci v Amsterdamu na tekmi evropskega prvenstva leta 2000 med Slovenijo in Španijo.

Vseh 24 reprezentanc ima za prvi cilj na prvenstvu, da se uvrstiti v izločilne boje, v katere bo napredovalo po osem prvouvrščenih in drugouvrščenih iz vsake izmed šestih predtekmovalnih skupin ter štirje najboljši tretjeuvrščeni. Nihče ne želi biti med osmimi reprezentancam, ki bodo odpotovale domov po prvem delu tekmovanja. Na papirju je Slovenija med kandidatkami, da turnir konča že po treh tekmah. Tekmice v predtekmovalni skupini C, Anglija, Danska in Srbija, so po vseh nogometnih kriterijih, kot so število prebivalcev, število registriranih nogometašev in kakovost zasedbe boljše od Slovenije. A čar nogometa je v tem, da o izidu odloča igrišče in je med vsemi športi tisti, ki omogoča največja presenečenja. Zaščitni znak slovenske nogometne reprezentance že vse od osamosvojitve je, da se najbolje znajde v vlogi avtsajderja, precej teže prenaša vlogo favorita. Velik adut sedanje generacije je, da ni več obremenjena s slovensko majhnostjo in ponižnostjo, ampak so bili nosilci igre vzgojeni v tujih klubih, ki so jim vcepili pogum, ambicioznost, zmagovalno miselnost in samozavest.

Ko je Slovenija na pravi ravni, ima dovolj znanja, energije, poguma in srčnosti, da v težave spravi vsakega tekmeca. Za to ekipo ni meja navzgor, pa tudi navzdol, kar se je pokazalo marca na prijateljski tekmi na Malti, kjer so komaj rešila remi. Slovenskih navijačev ne sme zavesti niti zmaga proti Portugalski v Stožicah, po kateri so se apetiti navijačev še povečali in bodo od igralcev zahtevali še več. Slovenija je posrečena kombinacija izkušenega selektorja Matjaža Keka in razmeroma mlade ekipe, ki pa ima jasno izdelan koncept, kako se boriti z (naj)boljšimi.