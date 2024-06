Z zaslišanjem izvedencev se je nadaljevalo sojenje 43-letnemu Benjaminu Miheliču, ki je v začetku letošnjega februarja na ljubljanskem mestnem avtobusu zabodel nekdanjo zunajzakonsko partnerico. »Utrpela je vbodno rano na trebuhu, ki je predrla trebušno steno in je povzročila površinsko poškodbo jeter. Njeno življenje bi bilo ogroženo, če bi rezilo predrlo dva ali tri centimetre globlje v jetra. Globina je bila manjša, ker je bila oškodovanka oblečena v več plasti oblačil,« je med drugim povedal izvedenec travmatolog dr. Matjaž Veselko.

Potrdil je, da je rana lahko povzročil nož, ki ga je sodnica Tina Lesar na nadaljevanju obravnave tudi pokazala: velik kuhinjski nož z 20-centimetrskim rezilom in ostro konico, ki je ob napadu Miheliču padel iz rok. Storilec napada z njim ni zanikal, se je pa zagovarjal, da Klare P. nikakor ni nameraval ubiti. Zakaj je planil nanjo, ni znal razložiti. Po njegovih besedah ji je sledil na mestni avtobus številka 14 zato, da bi jo prepričal, naj se vrne k njemu. Na kakšen način bi jo prepričal z nožem, pa ni znal pojasniti. Opisal je, da ga je zjutraj vzel z domačega kuhinjskega pulta in da ga je ovil v tkanino ali papir, da se ne bi porezal ter da ga ne bi opazil taksist, ki ga je odpeljal od doma. Menda ga je imel v rokah ves čas, tudi ko je za Klaro oprezal na postaji in ji nato sledil na avtobus.

Kljub pivu prejšnji dan prišteven

Narazen sta šla novembra lani, zapustila ga je zaradi njegovega popivanja oziroma načina, kako nespoštljivo in žaljivo se je v tem stanju obnašal. Povedal je, da je ni in ni mogel preboleti, zato je še bolj tonil v alkohol, imel je tudi samomorilne misli. Sicer sta bila še vedno večkrat v stiku prek telefonskih sporočil, spodbujala ga je k zdravljenju odvisnosti in mu bila v oporo. Še večer pred dogodkom mu je odgovorila na njegovo sporočilo – svetovala mu je zdravljenje in da mu bo stala ob strani.

Obtoženi je povedal, da je dan pred napadom spil več kot deset steklenic piva, zvečer pa vzel še tablete, ki mu jih je zaradi nespečnosti predpisala psihiatrinja. Psihiatrična sodna izvedenka dr. Ilonka Vučko Miklavčič je razložila, da nekaj po deveti uri zjutraj, torej slabe tri ure po kaznivem dejanju, v krvi ni imel alkohola, v urinu pa malo. Možno je, da je prejšnji dan veliko pil, nato pa zaspal in se do zjutraj streznil, se je strinjala. Zdravniki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi odvisnosti, najprej od pomirjeval, kasneje pa alkohola. Je bil pa po njeni oceni v času kaznivega dejanja prišteven; sposobnost razumeti kaj počne in zmožnost, da svoje početje tudi obvladuje, je bila sicer zmanjšana, vendar ne bistveno.

Stisnila ga je v objem

Obravnavo je spremljala tudi Klara P. Njen pooblaščenec Jernej Kočevar je sodnici predal premoženjsko pravni zahtevek, s katerim od obtoženega terja 38.500 evrov. Gre za odškodnino za nepremoženjsko škodo zaradi poškodbe. Zagovornica Marina Ferfolja Howland je odvrnila, da je Mihelič pripravljen plačati, da je pa znesek previsok glede na našo sodno prakso. Zato je predlagala, naj sodnica napoti oškodovanko na pot pravde. Vendar pa se bodo mogoče temu vendarle izognili. Po odmoru sta namreč odvetnika povedala, da je možen skupen dogovor, a da za to potrebujejo nekaj več časa. Klara P. in Mihelič sta kljub napadu očitno še vedno v dobrih odnosih. Med odmorom sta se pred sodno dvorano mirno pogovarjala, ko je on nenadoma začel jokati, pa ga je stisnila v objem.