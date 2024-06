Sončno vreme z višjimi temperaturami, kot so bile ob prihodu v Nemčijo, je dvignilo razpoloženje v slovenski nogometni reprezentanci, ki je začela zaključne priprave na uvodno tekmo evropskega prvenstva z Dansko v nedeljo ob 18. uri v Stuttgartu.

Spremljevalna ekipa treh ekonomov je že pred prihodom reprezentančnega avtobusa pripravila vse potrebno za trening. Iz zvočnikov na avtobusu je odmevala glasba skupine Game Over. »Poslušamo vse zvrsti glasbe. Danes sem jaz poskrbel za glasbo na avtobus. Tokrat sem izbral slovenske pesmi za dvig motivacije. Trenutno največ poslušamo Game Over, pa novo slovensko navijaško pesem ’Slovenji v čast’, malo Oliverja Dragojevića, Murat & Jose ’Od ljudi za ljudi’,« je povedal Petar Stojanović in razkril, da sta prva didžeja ekipe Jasmin Kurtić in Josip Iličić.

Nemško prireditelji ničesar ne prepuščajo naključju, saj bila v centru za trening zraven vseskozi v polni bojni opremi dva policista.

Selektor Matjaž Kek je bil že četrt ure pred začetkom na sredini igrišča, na katerega so počasi prihajali igralci, vljudno pozdravljali novinarje, ki smo bili na drugi strani nizke ograje, Jure Balkovec se je celo rokoval s poročevalci in spomnili smo se časov, ko je enako počel odpisani Miha Zajc, ki nje napovedal reprezentančno upokojitev.

Vsi so so imeli še pred uradnim začetkom v nogah žogo, s katero so izvajali različne vragolije. Uvodni govor selektorja na sredini igrišča je trajal kar tri minute in pol, nato pa smo bili poročevalci prijetno presenečeni, da smo na tribunah lahko ostali kar 40 minut, saj je bila napoved, da bo odprt le četrt ure.

Odločitev je bila logična, saj niso delali nič takšnega, da bi tekmecem razkrili taktiko. Glavno besedo je imel Luka Brkljača, specialist za telesno pripravo, saj so vaje za kondicijo trajale kar pol ure, medtem pa se je izjemno dobro razpoloženi Kek šalil ob robu igrišča s podpornim osebjem (ekonomi, fizioterapevti), med katerim je bil v središču zanimanja 71-letni Igor Benčič – Čine, ki je tudi najbolj izkušen, saj je bil ekonom že na evropskem prvenstvu pred 24 leti na Nizozemskem in v Belgiji.

V sedanji reprezentanci ima največjo kilometrino 35-letni Jasmin Kurtić, ki je doživel že vse mogoče. »Da sem danes tukaj, je zahvala ljudem, ki so verjeli vame, da sem bil stalno del reprezentance, kar mi je v ponos. Obenem je zahvala meni, da nikoli nisem odnehal, trdo delal in verjel, da danes živim sanje. Čeprav sem star 35 let, nikoli ni prestar, da bi živel svoje sanje,« je bil po tradiciji zgovoren Jasmin Kurtić, ki vse skupaj doživlja zelo čustveno. »Tekma z Dansko bo drugačna, kot sta bili v kvalifikacijah. Ni dvoma, da so njihove odlike velika kakovost posameznikov, odlična tekaška in telesna pripravljenost, hitrost,« je o tekmecu povedal bojeviti Belokranjec, ki je hitro postavil zid prošnje za vstopnice.

Razkril je, kako slovenski reprezentanti preživljajo prosti čas med treningi. »Igramo namizni tenis in pikado. Glede organizacije v hotelu in izven njega je vse na najvišji ravni,« je povedal Kurtić in na vprašanje, če v kateri izmed iger prevladuje, odgovoril: »Ja, dominiram, ko gledam s strani (smeh). Najpomembneje je, da se družimo, da se nihče ne zapre v sobo, da tam preživlja čas za računalnikom, na telefonu in drugih elektronskih napravah. Najbolj pomembno je, da se družimo ko ni obveznosti.«