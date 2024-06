Oboževalci najbolj priljubljene televizijske voditeljice so ob spremljanju medijski naslovnic, ki so namigovale na njeno poslabšano zdravstveno stanje, postali vznemirjeni. Novica o njenem obisku bolnišnice se je začela širiti po oddaji CBS Mornings, v kateri bi morala nastopiti tudi Oprah Winfrey. Njeno odsotnost je v uvodu oddaje opravičila voditeljica Gaye King, ki je povedala, da Winfrey ne bo zaradi trebušne gripe. Dodala je še, da gre za zelo resno stvar, sicer Winfrey oddaje zagotovo ne bi zamudila.

Da bi javnost pomirila, je King še isti dan poklicala Winfrey z namenom, da zadevo skupaj razčistita. V njunem pogovoru je Winfrey potrdila, da je v bolnišnici, a da dobro okreva. »Na urgenco sem prišla dehidrirana. Imela sem izsušena usta in zaradi slabosti nisem bila sposobna zadrževati vode. Zato sem se odločila, da obiščem bolnišnico in to je vse,« je v njunem pogovoru povedala Winfrey.

Prišlo je do nesporazuma

Med video klicem je King opozorila, da so bile njene besede vzete izven konteksta. »Gledalcem sem želela zgolj pojasniti, da obstaja tehten razlog za tvojo odsotnost, sicer bi zagotovo prišla,« je povedala. Winfrey svoji voditeljski kolegici ni zamerila, da je razkrila njene zdravstvene težave, saj je razumela, da je bil njen namen pomiritev občinstva.

O trenutnem stanju je Winfrey povedala, da še ni čisto pri sebi, vendar dobro okreva. Izpostavila je tudi, da se je sočasno okužilo še pet oseb iz njega gospodinjstva. »Pomembno je, da si umivate roke,« je pozvala gledalce. »Zdravniki so mi povedali, da lahko virusi na ograjah in kljukah preživijo do 10 ur.«

Izrazila je tudi hvaležnost do svojih oboževalcev. »Vsi, ki jih poznam in imajo moj email, so mi pisali in me spraševali, ali sem v redu. Hvala vsem.«

Oprah lani presenetila z uporabo zdravila za hujšanje

Gre za prvo odmevno novico za tem, ko je pred meseci Oprah javnosti razkrila, da je izgubila skoraj 20 kilogramov z uporabo shujševalnega zdravila. »Dejstvo, da sem v svojem življenju dočakala medicinsko priporočeno zdravilo za uravnavanje telesne teže, s katerimi lahko krepim svoje zdravje, mi daje občutek odrešenja. To sprejemam kot darilo, zato tega ne skrivam,« je decembra povedala v izjavi za spletni portal People.

Za zdaj ni jasno, ali je nedavna hospitalizacija povezana z jemanjem tega zdravila.