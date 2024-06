Za podmornico Titan, ki je opravljala komercialne potope do razbitin Titanika, je bil usoden potop 18. junija lani. Le nekaj dni po nesreči so se pojavile teorije, da naj bi pet potnikov vedelo, kaj se jim bo zgodilo. Zapis je namigoval, da so bili potniki seznanjeni s številnimi alarmi, ki so jih opozarjali, da je nekaj narobe, in so o tem tudi pravočasno obvestili matično ladjo.

New York Times je danes objavil, da preiskovalni odbor zaključil s preiskavo nesreče in zavrgel teorije, ki so se pojavljale. Jason Neubauer, upokojeni član ameriške obalne straže in predsednik preiskovalnega odbora, ki je preiskoval nesrečo, je povedal, da je gre za lažen pripis, ki ga je nekdo zelo spretno ponaredil. Kot je znano, so ameriški preiskovalci pridobili tudi zapise dejanskih komunikacij med podmornico in matično ladjo Polar Prince.

Neubauer je še dejal, da je bila preiskava implozije Titana ena med najbolj težkimi v njegovi preiskovalni karieri, saj je pri njej sodelovalo več mednarodnih agencij.

Kljub zaključeni preiskavi se ugibanja in raziskave o tem, zakaj je prišlo do implozije podmornice, še naprej nadaljujejo. Raziskovalci iz univerze v Houstonu so objavili študijo, ki nakazuje, da bi bile lahko za podmornico usodne izjemno majhne poškodbe, ki so nastale med njenimi prejšnjimi potopi do razbitin Titanika. Eden od avtorjev prispevka, Roberto Balarini, je za New York Post povedal, da so v svoji študiji preučevali posode podobne oblike in materiala.

»Kako najpreprosteje razložiti upogibanje? Vzameš dolg kos špageta in ga pritisneš z dvema prstoma. Kaj se bo zgodilo? Zlomil se bo,« je dejal Balarini, vodja univerzitetnega oddelka za civilno in okoljsko inženirstvo na Univerzi v Houston. Kot je razložil, so se vedno, ko se je podmornica potopila do Titanika, na njej pojavile izjemno male poškodbe. To je slabilo njeno konstrukcijo, dokler se ni zgodila katastrofa.

