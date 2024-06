Novomeški policisti so na podlagi odredbe sodišča v Brezju opravili več hišnih preiskav. Kot so sporočili, so iskali predmete, ki so povezani s kaznivim dejanjem grožnje.

Pri dveh osumljencih so zasegli nekaj nabojev in pištolo. Med preiskavo so odkrili tudi dve registrski tablici, motorno žago znamke Stihl in baterijski rezalnik znamke Makita. Za nobeno od najdenih reči lastniki niso znali pojasniti njihovega izvora, zato so policisti vse zasegli.

Policija poziva morebitne oškodovance oziroma lastnike orodja, naj se oglasijo na policijski postaji Novo mesto z dokazili o lastništvu ali pokličejo na njihovo telefonsko številko 07 33 27 400.