Policija v okrožju Elmsland na Spodjem Saškem v Nemčiji preiskuje poskus umora 17-letnega dekleta, ki so jo proti koncu maja napadli trije moški in ena ženska, stari med 19 in 27 let. Po navedbah lokalne policije naj bi najstnico zvabili na samoten kraj ob reki Ems, kjer so jo več ur mučili. »Na koncu so jo nezavestno in z zvezanimi rokami vrgli v mrzlo reko,« je potrdil Alexander Retemeyer s tožilstva v Osnabrücku.

Reka naj bi imela tiste noči le dvanajst stopinj. »Gre za okruten zločin, motiv za napad pa še ni znan,« je še dodal. Dekle je bilo hudo poškodovano, saj so jo napadalci rezali tudi z nožem.

Imela je srečo, da je preživela, najverjetneje jo je zdramila hladna voda, iz katere se je uspela splaziti na kopno. Z zadnjimi močmi se ji je nekako uspelo prebiti do bližnje hiše, kjer je pozvonila na zvonec, potem pa se na pragu zgrudila. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeno življenje pa ni več ogroženo.

Vsi štirje napadalci, identitete katerih policija ni razkrila, so v priporu. Napadalci in žrtev so se med seboj poznali. Preiskava se nadaljuje.