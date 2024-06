»Iskreno nisem vedela, da me lahko ubije,« je povedala v oddaji NBC Today. »Pred nastopi sem vzela 20 miligramov valiuma in do takrat, ko sem prišla do odra, so učinki že popustili,« je dodala.

V prvem intervjuju po tem ko so ji diagnosticirali sindrom otrdelosti (stiff person syndrome), je povedala, da se je njeno telo hitro navadilo na zdravilo, zaradi česar so se simptomi vračali že po 20 minutah. Odmerke je zato začela postopoma večati. »Navadiš se in zdravilo neha delovati,« je povedala.

Priznala je, da je na dan zaužila tudi do 90 miligramov pomirjevala, količino, ki bi jo lahko ubila. Vendar so ji zdravniki med pandemijo covida, zaradi njene varnosti, zdravila zamenjali. »Nehala sem jemati vse, kar ni delovalo,« je povedala.

Še vedno si želi nastopati

Sindrom otrdelosti je redka neozdravljiva nevrološka bolezen, ki povzroča progresivno napetost mišic in sproža nenadne mišične krče. Simptome se pogosto lajša s sedativi in pomirjevali v kombinaciji s fizioterapijo.

Glasbena super zvezda, ki je prodala več kot 250 milijonov albumov, je svojo diagnozo razkrila leta 2022, ko je bila zaradi nje prisiljena odpovedati svetovno turnejo Pogum (Courage World Tour).

Kljub diagnozi je bila Celine odločna, da bo nadaljevala z nastopi. »Šla bom nazaj na oder, četudi se bom morala do njega plaziti. Tudi če bom morala hoditi po rokah, bom to storila,« je povedala v intervjuju.