Sosedi, da te kap

Nekateri so prepričani, da je zavist del slovenskega značaja. Kar se največkrat dokaže v odnosu do sosedov. Saj veste, bolj zelena trava in crknjene krave … Nemalokrat pride tudi do neljubih spopadov s tistimi, ki živijo le nekaj vrat stran od nas. Pred dnevi so policisti v Kopru tako obravnavali incident, v katerem je 94-letnica kričala na sosedo in proti njen vrgla ponev, s čimer si je prislužila kazen. Pred kratkim je v Podgradu moški s traktorjem, na katerem je bil mulčer, namerno zapeljal po sosedovi ograji, zaradi česar je s pašnika pobegnilo devet konjev. V Jagodju sta se sprla soseda, mlajši je udaril starejšega, stopil pred traktor, ko je ta skušal zbežati, zato mu ta je pri vzvratni vožnji zapeljal čez nogo. V Ilirski Bistrici je do prepira prišlo zaradi smeti, ki jih je moški odvrgel pred sosedovo hišo, v Kopru pa je gospa kričala na sosedovega otroka in mu grozila, ker se je igral z žogo. Mi pa se sprašujemo – kdo potrebuje sovražnike, če ima takšne sosede?

Drama v krožišču

Če je rubrika običajno polna zgodb o pijanih voznikih, jo zadnje tedne polnimo predvsem s tistim, ki na cesti ne morejo ukrotiti svojega besa. Tokrat sta se v Bertokih zravsala 47-letnik s tovornjakom in 28-letni voznik avta. Prepir se je vnel zaradi izsiljevanja prednosti v krožišču, stopnjeval pa se, ko sta oba izstopila iz vozil. Tovornjakar je mlajšega prijel za vrat in ga odrinil, da je padel, on pa se je hitro pobral in ga boksnil v obraz. Policija je oba kaznovala.

Zaradi čevapčičev pele pesti

Prepire, zlasti take, ki se sprevržejo celo v mahanje s pestmi, običajno sproži pijača oziroma prevelike količine le-te. Redkeje pa se zgodi, da je motiv hrana. In to celo povsod priljubljeni čevapčiči! No, 26-letni študent iz Splita se je tako ujezil, ko njegovo dekle ni bilo zadovoljno z njegovim predlogom za večerjo, da je začel v avtu na parkirišču pred restavracijo kričati nanjo in kriliti z rokami. Mimoidoči so poklicali policijo. Mladenič je priznal, da je nekajkrat besno udaril po volanu, kakor tudi, da jo je povlekel nazaj v avto, ko je ona skušala izstopiti. Ni pa je poškodoval, je vztrajal. Na poti do drugega lokala ju je ustavila policija in ga kaznovala s 180 evri globe. Fant se je dekletu, s katerim sta še vedno par, opravičil. Seveda bi lahko krivdo zvalili na balkanski »temperament«, a smo avtorji rubrike še prevečkrat priče nasilnim napadom na ženske, ki se mnogokrat končajo tudi najbolj tragično. Mimogrede – javil se je kuhar iz kultne ’čevapdžinice’, ki je mladeniču ponudil zastonj obed. A le pod pogojem, da nikoli več v življenju ne kriči na nobeno žensko. Samo še to – si predstavljate, da bi nekdo dramo ustvaril zaradi štrukljev?

Zavrnil trojčka in umrl

Ljubezen te lahko ponese vse do nebes. A po drugi strani tudi v pekel. V osrčju te zgodbe je sicer poželenje, ki se je izkazalo za smrtonosno. Gre za nenavadno zgodbo iz Rusije, v glavnih vlogah pa nastopajo 29-letna Rosa, 37-letna Martha in 63-letni Aleksander. Če bi ugibali, kdo od njih je žrtev, bi sprva najverjetneje brcnili v temo. Pod rušo se je namreč znašel on. Začelo se je sproščeno – trojica je namreč popivala na lokalnem pokopališču, ko sta ženski dobili idejo, da bi se lahko še bolj (z)družili in mu predlagali seks v troje. Gospod je idejo zavrnil, kar njima ni bilo všeč. Pobesnelo sta ga napadli in ga pretepli do smrti. Njegovo truplo sta odvlekli v gozd in ga tam pokopali. Aretirali so ju in priprli.

Za kocke v zapor

Lego kocke še zdaleč niso igrača le za otroke, saj so namenjene vsem, mlajšim od 99 let. In prav odrasli jih včasih obožujejo veliko bolj kot njihov podmladek. Je pa res, da zna biti njihova cena dokaj zasoljena. In kdor noče za komplet kock plačati nekaj sto evrov, ga bo pač ukradel. Nič lažjega, kajne? Vse lepo in prav, dokler te ne dobijo. Predrzna dvojica iz Kalifornije – šlo je za 71-letnega Richarda in 39-letno Blanco – je namreč ukradla neverjetnih 2800 kompletov kock, cene katerih so se dvignile tudi nad tisoč dolarjev po škatli. Najbolj priljubljene so bile kocke iz franšize Vojne zvezd, Gospodarji prstanov in Nazaj v prihodnost. Ukradene pakete sta prodajala kar prek spletnih oglasov, naredila pa sta si prav lepo zalogo. Gospod je imel v svojem domu komaj še kaj prostora zase, saj so škatle ponekod segale vse do stropa. Bolj kot na dom so prostori spominjali na trgovino ali skladišče z igračami.