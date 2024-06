Košarkarji Dallas Mavericks tudi ob boljši predstavi Kyrieja Irvinga in 27 točkam slovenskega asa Luke Dončića na tretji tekmi finala lige NBA niso našli pravega odgovora za moštvo Boston Celtics. Končni izid je bil 106:99 za kelte, ki bodo tako imeli v noči s petka na soboto že prvo zaključno žogico za končno zmagoslavje.

Selitev serije v Dallas ni spremenila razmerja moči med ekipama letošnjega finala v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Boston je tudi ob odsotnosti latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa zaradi poškodbe noge na tretji tekmi bil mirnejši in kolektivno popolnejši.

Tako kot na drugi tekmi pa je bila znova odločilna tretja četrtina, ki so jo gostje po izenačenem prvem polčasu dobili s kar 35:19.

Dallas je v zadnji četrtini, v kateri je zaostajal že z 91:70, sicer bil nekaj časa celo blizu preobrata, a mu je na koncu tako kot na drugi tekmi zmanjkalo moči in mirnosti. Po šesti osebni napaki je 4:12 minute pred koncem ostal tudi brez Dončića, ki je do takrat poleg strelskega izkupička dosegel še šest skokov in šest asistenc.

Tekmo sta zaznamovali boljši predstavi dolžnikov na obeh straneh po prvih dveh obračunih, Bostonovega Jaysona Tatuma in Dallasovega Kyrieja Irvinga. Prvi je dosegel 31 točk, Irving pa je kot prvi strelec tekme končal pri 35 točkah.

Za Boston pa je bil ključen še Jaylen Brown s 30 točkami, osmimi skoki in osmimi asistencami, predvsem pa s številnimi pravimi odgovori v pomembnih trenutkih.

Košarkarji Bostona bodo tako imeli na četrti tekmi, ki bo v noči s petka na soboto v Dallasu, možnost potrditi rekordni 18. naslov lige NBA, prvi po letu 2008.