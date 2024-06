Bomo Palestino priznali tudi pri sadju in zelenjavi?

Državni zbor je 4. junija izglasoval sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Prek Luke Koper pride v Evropo veliko sadja in zelenjave iz Izraela. Nekaj ju pridelajo tudi na palestinskih ozemljih, ki jih zaseda Izrael. Bralec nas je opozoril, da bi moralo biti to, kje točno je kaj zraslo, označeno, neustrezno označene pošiljke pa bi morala Slovenija zavračati. S tem bi Palestino priznali tudi v praksi, ne le na politični, deklarativni ravni.