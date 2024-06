Projekt ureditve trga je vreden pol milijona evrov in poteka v dveh fazah. Prva bo končana do petka, urediti je treba še dostop na vzhodni strani (mimo lekarne Plavž) in površine ob Mercatorju na zahodni strani. V sklopu druge faze, ki naj bi bila končana avgusta, bo urejen dovoz oziroma dostop in parkirišča. Na trgu bo postavljena skulptura prijateljstva, ki jo je oblikoval akademski kipar Zoran Poznič. Skulptura predstavlja darilo Nagolda, pobratenega mesta Jesenic.

Odkar je jeseniški župan Peter Bohinec idejo o novem trgu predstavil javnosti, se sicer v mestu vrstijo negodovanja nad novo pridobitvijo. Predvsem na račun dejstva, da na Plavžu primanjkuje parkirnih prostorov. Kar zadeva problematiko parkiranja, je župan zagotovil, da bodo ob Tavčarjevi 3b uredili 150 novih parkirnih prostorov.