Med 26 reprezentancami nas večina stavnic uvršča na 24. mesto, za nami so zgolj Gruzijci in Albanci. Na Fox Sport recimo menijo, da če zmaga na prvenstvu Slovenija, s 1000 vloženimi evri zaslužite neverjetnih 200.000 evrov. Podobno je v začetni skupini: spletna stavnica bwin vam bo plačala, če boste vložili za zmago Slovenije proti Danski, kar petkratnik vložka, proti Srbiji štirikratnik, za zmago proti Angliji pa komaj verjetni desetkratnik.

V takšnem vzdušju, ki tudi v Sloveniji ni tako evforično kot v obdobjih pred prvenstvi pred leti, ima selektor Matjaž Kek še nekaj težav s poškodbami, za popotnico pa še razmeroma slabe igre iz pripravljalnega obdobja proti Armeniji in Bolgariji. Odgovor in malce prenovljeno strategijo je našel ob igrah veterana Josipa Iličića, ki ga je malce presenetljivo povabil v reprezentanco. V času, ko je marsikdo pričakoval hitrega Aljošo Matka, čvrstega Marka Zabukovnika in domiselnega borca Martina Kramariča, ki so prva dva v slovenskem in tretji v ruskem prvenstvu igrali izvrstno, je potegnil svojega aduta. Domiselnega igralca s potezo več, ki v kvalifikacijah za prvenstvo niti ni igral. Dobro je igral spomladi za Maribor.

Se bo tveganje z veteranom Iličićem obrestovalo? Ali pa bodo kot na evropskih volitvah imele tudi tokrat prav stavnice, ki med drugim na Euru 2024 napovedujejo končno zmago angleške reprezentance. x Nedeljski dnevnik