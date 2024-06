Zatorej, Robertu Golobu in njegovi ekipi priznavam skrb, ker se spoštljivo in strpno, s pogumom in zanosom trudijo zapolniti zevajočo praznino, zakrpati luknje in zamašiti razpoke, nastale v družbi, predvsem v času epidemije covida-19, pa tudi sicer. To resnično ni mačji kašelj. Dovolim si tole primerjavo: če nas danes sem ter tja prepihava burja, nas je včeraj opustošil orkan.

Janez Janša je med epidemijo – kot že večkrat dotlej – brezobzirno razklal družbo in jo z neizmerljivo hitrostjo orkana vzel za talko. Takrat nismo mogli (razen redkih izjem) sploh predvideti razsežnosti storjene škode. Zdaj je večinoma vse kristalno jasno. Janševi preizkusi človeške trpežnosti z nerazumnim nadzorom, zastrašujočo kontrolo in nezakonitimi ukrepi so uničujoče vplivali na nas, naše odnose, našo srečo, predvsem pa na naše zdravje.

Naj zaključim: za vse večne čase si zapomnimo, da burja vedno silovito in izzivalno botruje vremenskim razmeram, zaradi česar je pravzaprav znanilka lepega vremena. In nikdar ne pozabimo, da orkan z grozljivo močjo ustvarja take izredne razmere, da mu niti božja pomoč ne pomaga, da na svoji rušilni poti vsaj za malenkost ne pojenja.

Tatjana Lanjšček, Ljubljana