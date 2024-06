Ni še dobro zalil svoje najave, že se je oglasil večni kandidat za župana, ki se je imel za najpomembnejšega Butalca: »O, to pa ne, ime Janez je že uporabljeno in ima v Butalah poseben pomen. Imam ga jaz, mene pa ni nihče vprašal, ali ga dovolim uporabljati, oziroma ali ga proti plačilu posodim. Kar pomeni, da ob jutrišnjem predvidenem rojstvu novorojenec še ne sme dobiti tega imena, ampak šele po mojem dovoljenju ali uspešno izvedenem referendumu. Naj o tem odloči butalska volja ljudstva. Na tem prtičku dajem predlog za sklic referenduma. Po butalskih predpisih pa se moj predlog lahko obravnava in skliče referendum šele po mesecu dni od danes, ko sem dal to na prtiček.«

V Butalah imajo štiri vrste referendumov: informativnega, poizvedovalnega, posvetovalnega in izvršilnega.

Župan ves bled, zaprepaščeno: »Pa kje in kdo je že videl, da se določa imena z glasovanjem na referendumu?« »Jaz! To predlagam, ti pa si župan in ker imaš ta položaj, moraš spoštovati butalske predpise! Pa pika! Naš butalski predpis pravi, da se moj predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje županstva, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Na seji, ki mora biti najmanj čez en mesec, se določi datum referenduma.«

Župan se je z nekaj prijatelji odpravil v posebno sobo, kjer so prebrali tekst na prtičku. Janez je predlagal, da se po 30 dneh od rojstva otroka skliče informativni referendum, kjer bo odločeno, ali se gre na poizvedovalni referendum. Nato se po mesecu dni izvede poizvedovalni referendum o možnosti poimenovanja, nato pa se v 30 dneh skliče in izvede posvetovalni referendum o tem, ali je županovem otroku lahko ime Janez. Če bo tudi ta pozitiven, se lahko v mesecu dni skliče izvršilni referendum, ali bo Janez ali ne. Hkrati je Janez na prtičku opozoril tudi, da bo ob zanj neugodnem rezultatu katerega koli referenduma podal nov predlog z novo obrazložitvijo in gre zadeva spet od začetka.

Župan je bil šokiran: »Možje, če moramo tole res izvesti, bo moj otrok že končal osnovno šolo, preden bo dobil ime. Zato predlagam tri stvari. Dokler imamo take predpise, predlagam, da se po enakem postopku opravi odločanje o povišanju Janezove plače. Drugič: mojemu sinu bo do dokončanja postopka ime Zenaj. To pa zato, ker naš Janez ne vidi z desne na levo. In tretjič, kot pravi Butalec predlagam, da z našim postopkom ugotavljanja volje Butalcev spremenimo predpis o referendumih. Slava Butalam!«

Tomaž Šumi, Lesce