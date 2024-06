Ko smo popoldne prišli na obisk v hotel Das Vesper na obrobju Wuppertala, kjer bo med evropskim prvenstvom bivala slovenska nogometna reprezentanca, okolica ni bila veliko drugačna kot na Brdu pri Kranju. Petje ptičev, veliko dreves in zelenja, ki je povezan predvsem z dvema igriščema za golf, kjer je bila ob našem obisku velika gneča zagnanih igralcev.

»Fantje lahko igrajo tudi golf. Naj počnejo karkoli, samo da bodo na tekmi pravi,« je na vprašanje Dnevnika, če bo igralcem dovolil igranje golfa, odgovoril selektor Matjaž Kek, ki se je povsem izven protokola z veliko skodelico kave v roki pridružil medijem in z nami klepetal na terasi, kjer pa je bilo v pravem angleškem vremenu tako hladno, da so bili prižgani ogrevalniki, kakršne poznamo v Sloveniji na novoletnih sejmih.

V ekipi tudi slovenski kuhar

Potem ko so Nogometni zvezi Slovenije (NZS) ponudili več lokacij za bazo med prvenstvom, je bil Wuppertal prva izbira Keka. Želja je bila, da ekipa vsaj na eno tekmo odpotuje z avtobusom in to bo zadnja v predtekmovanju z Anglijo v Koelnu. Obenem je Wuppertal blizu letališču v Düsseldorfu, ki je oddaljen le 40 minut vožnje in odprt vso noč, saj se bo Slovenija vrnila takoj po tekmah z Dansko v Stuttgartu in Srbijo v Münchnu.

Slovenija je prišla do nastanitve v Wuppertalu, potem ko ga nista izbrali reprezentanci Portugalske na čelu s Cristianom Ronaldom in Švice, ki imata tako veliki delegaciji, da je 50 hotelskih sob, kolikor jih premore Das Vesper, premalo. Ves hotel Das Vesper, kjer so pred njim tudi varnostniki, je za svoje potrebe zakupila NZS, kjer se igralci, strokovno vodstvo in spremljevalno osebje počutijo kot doma, saj je veliko napisov v slovenščini, kar velja predvsem za hrano v restavraciji. Kuharji so hotelski, ima pa NZS s seboj tudi svojega Daniela Vincka, ki koordinira delo glede jedilnikov, s seboj pa je prinesel tudi slovenska živila. Glede igrišča za golf NZS ni imela nobenih zahtev za omejitve gibanja in igranja, zato na njem normalno udarjajo po žogici.

Sobe igralcev zaprte za javnost

Tiskovni predstavnik NZS Matjaž Krajnik, ki je bil v vlogi vodiča ob obisku novinarjev, je razkazoval prostore, le v sobe igralcev (od koronavirsua je v njih le po en nogometaš) in prostore za masažo nismo imeli vstopa. Hotel navzven ne kaže nobenega luksuza, je pa udoben in oaza miru.

Ob našem obisku je bila precejšnja gneča, saj je zelo številčna posebna ekipa Uefa, v kateri je tudi Slovenec Gregor Sever, fotografirala vse igralce in člane strokovnega vodstva ter z njimi opravila intervjuje.

V posebni sobi je ekonomat, kjer skrbijo za opremo. Imajo urejen fitnes s sobnimi kolesi, zraven so tudi savne in masažni bazen. V veliki sobi za druženje igralcev so velika sedežna garnitura, miza za namizni tenis, nad katerim je navdušen Benjamin Šeško, pikado, namizni nogomet... Če bo lepo in toplo vreme, se bodo zadrževali tudi na terasi, kjer imajo ležalnike, dve ledeni kopeli za regeneracijo mišic po vadbi in masažni bazen...