Ljubljansko okrožno sodišče je 24-letnemu somalijskemu državljanu Ismailu M. I. O. Hanadu, ki mu je tožilstvo očitalo posilstvo, rop, povzročitev lahke telesne poškodbe in poškodovanje tuje stvari, izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. To so nam potrdili na ljubljanskem tožilstvu in poudarili, da odločitev sodišča še ni pravnomočna.

Sojenje za zaprtimi vrati

Ker so obravnave potekale za zaprtimi vrati, več podrobnosti o sojenju ni znanih, izvedeli pa smo, da se je sojenje nanašalo na spolno nasilje iz sredine lanskega maja, ki se je zgodilo v središču prestolnice.

»Lahko potrdimo, da smo 13. maja 2023 obravnavali dva suma kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki sta bili storjeni na območju centra Ljubljane. Oba osumljenca, 23-letni državljan Somalije z urejenim stalnim bivanjem v Sloveniji in 45-letni državljan Nigerije, ki na podlagi veljavnega dovoljenja za prebivanje že več let biva na območju Slovenije, sta bila izsledena in s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor,« so lani spomladi sporočili z ljubljanske policijske uprave, več podrobnosti pa zaradi zaščite žrtev niso smeli razkriti.

Na tožilstvu in sodišču smo izvedeli, da se je najprej zaključil kazenski postopek zoper 45-letnega nigerijskega državljana. Sredi lanskega novembra je na sojenju priznal krivdo in bil obsojen na zaporno kazen. Zaradi posilstva je bil obsojen na tri leta zapora, zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pa na leto dni zapora. Sodišče mu je nazadnje izreklo enotno kazen tri leta in deset mesecev zapora in mu do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor.

Zaradi neprištevnosti ni kazensko odgovoren

Sojenje somalijskemu državljanu je potekalo ločeno, saj se je tožilstvo odločilo, da zanj ne bo terjalo zaporne kazni, temveč varnostni ukrep. »Zoper to fizično osebo je pristojni državni tožilec vložil predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Gre za ukrep, ki ga sme sodišče samostojno izreči neprištevnemu storilcu protipravnega dejanja, če ni mogoče drugače zagotoviti varnosti ljudi,« so nam pojasnili na ljubljanskem okrožnem tožilstvu.