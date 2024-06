Recenzija romana Svobodna Lee Ypi: Revolucija ljudi proti pojmom

Knjiga Slavenke Drakulić iz začetka 90. let »Kako smo preživeli socializem in se celo smejali« je prva asociacija, ki mi je prišla na misel ob branju knjige albanske pisateljice Lee Ypi s polnim naslovom »Svobodna – Odraščanje na koncu zgodovine«. Le da albanska avtorica, rojena leta 1979, doživlja konec socializma, posledice demokratizacije, prestreljene s korupcijo, plenilski kapitalizem in tudi »demokratično« Evropo, ki je revolucijo podpihovala, nato pa Albancem prepovedala prestop njenih meja, kot otrok.