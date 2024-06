»Ne priznam,« je ljubljanski okrožni sodnici Evi Senici Visočnik na kratko odgovoril obtoženi Peter Jež, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja. Tožilstvo obtožnice še ni predstavilo, kot smo izvedeli, pa se jedro očitkov nanaša na kopičenje starih in nevoznih avtomobilov na kmetijskem in vodovarstvenem območju v Vodicah. Iz avtomobilov naj bi iztekale nevarne tekočine, ki so onesnaževale okolje.

Obramba: Vozila hranil le začasno

Na nekakšen divji avtomobilski odpad, ki ga je na svojem zemljišču vzpostavil Jež, so že pred peti opozarjali Ježevi sosedi in vodstvo občine Vodice. Občina se je po pomoč obrnila tudi na okoljski inšpektorat, nazadnje pa se je ljubljansko tožilstvo odločilo celo za kazenski pregon brezposelnega Vodičana.

Ježev zagovornik, ljubljanski odvetnik Vasja Jesenko, je na predobravnavnem naroku podal več dokaznih predlogov, s katerimi bo poskušal dokazati Ježevo nedolžnost. Med drugim bi obramba zaslišala obtoženčevo sestro, ki naj bi pričala, da je Jež vozila hranil le začasno. Vozila naj bi sproti urejal, popravljal in pripravljal na registracijo, to pa naj bi počel v sklopu svoje dejavnosti, saj naj bi se v preteklosti ukvarjal s prevozništvom in servisom. Kasneje naj bi na določenem delu njegovega zemljišča začeli vozila puščati tudi drugi, z upanjem, da bo njihova vozila popravil do te mere, da bi bila tehnično brezhibna.

Od leta 2014 le ena zaporna kazen

Obramba bi zaslišala tudi gradbenika iz Volčjega Potoka Franca J., ki da ima pri Ježu začasno parkiranih nekaj svojih kombijev, ki jih pripravlja, da bodo v dovolj dobrem stanju, da jih bo mogoče registrirati. V Ježevo korist naj bi pričal tudi Rado H., ki je na Ježevem zemljišču parkiral več avtomobilov starejšega letnika. Po besedah odvetnika zato, da bi iz več slabše ohranjenih avtomobilov sestavil eno dobro vozilo in ga nato prodal kot starodobnika. Ježa naj bi razbremenil neki Mile, ki da je prav tako avtomobila puščal na zemljišču obtoženega.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bodo odločili o dokaznih predlogih, nato pa razpisali glavno obravnavo, na kateri bodo odločali o krivdi Ježa, ki mu zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja grozi do osem let zapora. Gre za kaznivo dejanje, ki se v slovenskem prostoru redko preganja. Po podatkih statističnega urada je bilo med letoma 2014 in 2022 izrečenih zgolj 18 pravnomočnih obsodb, med katerimi je moral samo en obsojeni v zapor, tri kazni so bile denarne, 14 kazni pa pogojnih.