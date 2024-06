Ko je slovenska reprezentanca prispela na stadion v Wuppertalu, je selektor Matjaž Kek neposredno iz avtobusa odkorakal na igrišče, hodil po njem, s strogim pogledom premeril zelenico, jo potipal in dvignil palec proti gostiteljem, ki so se vidno oddahnili, saj je znano, da je za Mariborčana najpomembnejša kakovost igralne površine.

Pred novinarje je stopil v družbi pomočnika trenerja Milivoja Novakovića, oba nista bila izbrana naključno, saj tekoče govorita nemško, zato sta na vprašanja odgovarjala v slovenščini in nemščini. »Oblekel si majico prave barve,« je Matjaž Kek pozdravil radijskega novinarskega kolega Luko Petriča, ko je vstopil v vijolični majici z zelenim krokodilčkom. »To je boljše kot tisti, ki skrbi za igrišče, ki me je pričakal v temno zeleni majici,« je druženje z mediji začel Matjaž Kek.

Selektorju ustreza vloga avtsajderja

»Zdaj se začenja zares z odštevanjem do prve tekme. Veseli me veliko zanimanje za trening majhne Slovenije na evropskem prvenstvu. Pogoji so takšni, kot smo si želeli,« je bil vidno zadovoljen Kek.

Težave Stojanovića in Blažiča so veliko manjše, kot so bile še pred nekaj dnevi, koliko bosta lahko igrala na prvi tekmi, bo znano po četrtkovem in petkovem treningu. Nekaj težav ima tudi Oblak, ki je predčasno končal trening, a bo do tekme nared.

»Obe pripravljalni tekmi sta pokazali, da gremo v pravo smer, a so tudi stvari, ki si jih na tekmah na prvenstvu ne smemo privoščiti. Želim si, da so fantje sproščeni in samosvoji, da pokažejo tisto, kar znajo. Gremo svojo pot in naredili bomo vse, da bomo izgledali dobro. Ustreza mi vloga avtsajderja,« je hitel razlagati Kek in Matjažu Krajniku, tiskovnemu predstavniku NZS, pripomnil, da je povedal tako veliko stavkov, da vsega ne more prevesti.

Nato je šaljivo svetoval, naj izklopijo radiatorje v sobi za novinarske konference, da bo tudi zbranost večja. »Kdor išče izgovore v vremenskih pogojih, išče alibije. Glede navijačev bo stadion razdeljen na dve polovici in jaz v tem ne vidim težav. Slovenijo malokdo vidi v nadaljevanju tekmovanja, a optimizem pri delu medijev in navijačih je dobra vzpodbuda, da nismo že takoj na začetku odpisani. Če si objektiven in se zavedaš svoje kakovost, vemo, v kakšni druščini smo, saj so vse reprezentance uvrščene veliko višje od nas. To je lahko le izziv in motiv. Nismo velesila, vam pa zagotavljam, da bomo ostali s svojim načinom dela, predstavo na igrišču in načinom življenja, ker nas je to pripeljalo daleč. S tem se ne bomo zadovoljili, zato bomo poskušali vse, da naredimo dober rezultat. Tukaj nismo turisti, ampak smo prišli tekmovat. Ne glede na ime tekmeca me zanima edino, kako pripraviti ekipo, da doseže pozitiven rezultat,« je bil v dobri formi Kek.

Nato je nemškega novinarja, ki ga je spraševal, ali je vratar Oblak v slabi formi, podučil, da nima pravih informacij, saj je branil na vseh tekmah Atletica. Njegovi kolegici je pojasnjeval, kako je Slovenija zelo zelena država, obenem pa delil navdušenje nad visečo železnico, s katero je urejen mestni promet in že tuhtal, kdaj bi se popeljal z njo skupaj z igralci.

Igralcem ne sme preveč pametovati

Prednost Slovenije so izkušnje Matjaža Keka in njegovih pomočnikov Milivoja Novakovića in Boštjana Cesarja z velikimi tekmovanji. »Do prihoda v Nemčijo sem imel občutek, da nekateri igralci še niso v filmu prvenstva. Imeli smo dve tekmi, dobili smo obleke, da izgledamo lepo. Ko so nas sprejeli z vodnimi topovi, je srce začelo biti malo hitreje. Fantom sem dejal, naj ostanejo sproščeni. Mladost, ki jo imamo, je sposobna pokazati marsikaj. Ne bomo govorili fraz, da bomo šli na glavo, fantom ne smem preveč pametovati. Ne moreš primerjati Južne Afrike in zdaj. Fante bom vodil po svoje, oni pa naj razmišljajo na svoj način. Ta miks je kar dober. Kot trenerja me moti, da na obeh pripravljalnih tekmah nismo bili na ustrezni ravni,« je kar vrelo iz Keka. Dodal je, da ne spremlja veliko, kaj se dogaja okrog ostalih reprezentanc, ampak Slovenija deluje na svoj način.

»Nastop Slovenije na EP je velik uspeh za slovenski nogomet in narod. Trdo smo skupaj delali pet, šest let. Imamo še vedno zelo mlado reprezentanco in veselimo se nastopa tukaj. Nemčija je nogometna država, stadioni so fenomenalni, fantje so sproščeni, prišli smo uživat in se zabavat,« je v dveh jezikih razlagal Milivoje Novaković, ki je pustil velik pečat v bližnjem Kölnu, kjer je preživel najuspešnejša leta v svoji karieri, zato se veseli tekme z Anglijo na njemu dobro znanem stadionu. Novaković, ki v reprezentanci skrbi za napadalce, je navdušen nad učinkovitostjo Šeška, kateremu napoveduje blestečo kariero, in Celarja.

