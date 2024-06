Ponovimo: Gibanju Svoboda je uspelo v Bruselj spraviti dva svoja poslanca od devetih kandidatov (22,2-odstotna uspešnost), saj so na volitvah uradno prejeli 22,16 odstotka glasov volilcev.

No, to nas niti ne bi toliko skrbelo, če ne bi Golob včeraj na instagramu objavil svoje fotografije z letališča in pripisal, da gre »navijat za Luko v Dallas«.

Upamo, da tja ni odnesel tudi svojega odstotka uspešnosti (22 odstotkov), ker če bo Luka pri svojem metu trojk tako »uspešen« kot Gibanje Svoboda na evrovolitvah, se lahko Dallas Mavericksi še ta teden poslovijo od finala lige NBA in od sanj o naslovu prvaka.