Rim dvignil samozavest pred Parizom

Rim je nastavil ogledalo najboljšemu slovenskemu atletu zadnjega olimpijskega obdobja Kristjanu Čehu in vsej slovenski atletiki. Ptujčan je namreč v zadnjih dveh sezonah, ko je sodeloval z nekdanjim olimpijskim in svetovnim prvakom Gerdom Kanterjem, na večini tekem zmagal ali se vsaj uvrstil na zmagovalni oder. Pred začetkom olimpijske sezone sta sodelovanje presenetljivo prekinila, minilo pa je še premalo časa, da bi izvedeli, kaj točno je bil razlog. Čeh je našel strokovno pomoč v 35-letnem trenerskem anonimnežu, še enem Estoncu Martu Olmanu. Pod njegovim vodstvom je v tej sezoni dosegel dve uvrstitvi, ki sta vnašali nemir, in sicer sedmo mesto v Marakešu in peto v Oslu. Na obzorju je bila predolimpijska panika.