Svoboda ima v preiskovalni komisiji po sklepu DZ sedem članov in prav toliko namestnikov, SDS pet članov in namestnikov, NSi in SD po enega, Levica pa v komisiji ne bo sodelovala.

Preiskovalna komisija bo ugotavljala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve največjega trgovca z elektriko Gen-I, ki ga je dolga leta vodil premier Robert Golob. Te odločitve naj bi vodile v finančno izčrpavanje podjetja.

Komisija naj bi tudi preiskovala sume, da so nosilci javnih funkcij domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe Star Solar v lasti premierja Goloba ter poslovanjem družbe Borzen. Ta bdi nad podporno shemo za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, v kateri sodeluje Star Solar.

Preiskala bo tudi sume, da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke Gibanja Svoboda in volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda za zadnje parlamentarne volitve prek poslovanja Gen-I.

Ob tem bo ugotavljala še odgovornost nosilcev političnih funkcij za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje.

Člani komisije se po današnjem konstituiranju za dogovor o nadaljnjem delu svoje aktivnosti zaprli pred javnostjo. Je pa pred medije stopil Mahnič, ki je povedal, da člani SDS delo komisije obstruirajo.

Pet članov iz vrst SDS je danes namreč takoj po konstituiranju skladno s poslovnikom parlamentarne preiskave vložilo zahtevo, s katero je določilo uvedbo pripravljalnih preiskovalnih dejanj in predlagalo dokazni sklep za določitev 70 prič. Med temi so tudi predsednik komisije Lah ter člani Kert, Grgurevič, Rajbenšu in Žnidaršič.

Ob tem je Mahnič navedel, da je zakon o parlamentarni preiskavi jasen. V komisiji ne sme sodelovati poslanec, če je preiskovanec ali priča. V poslovniku parlamentarne preiskave pa piše, tako Mahnič, da mora komisija sprejeti dokazno gradivo ali seznam prič, če to zahteva najmanj tretjina njenih članov.

S trenutkom vložitve današnje zahteve omenjeni člani tako po poslančevih besedah ne bi smeli sedeti v dvorani in sodelovati pri delu, kaj šele voditi komisijo. Lah naj tega ne bi upošteval in naj bi dejal, da bodo o zahtevi SDS razpravljali na naslednji seji.

V SDS razmišljajo o kazenski ovadbi zoper Laha, ki da trenutno nezakonito igra predsednika, ostali omenjeni člani pa so v tej funkciji prav tako nezakonito. Vsi sklepi, sprejeti po ustanovitvi, so neveljavni, je dejal Mahnič, komisija pa bi morala dobiti novo vodstvo in člane. Kakšna bo zdaj usoda nadaljnjega dela komisije, tako ni jasno. Mahnič pri tem ni izključil možnosti ustanovitve nove preiskovalne komisije, če bi v SDS našli skupni jezik z NSi.

DZ je ustanovitev preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solar in Gibanju Svoboda maja odredil na zahtevo državnega sveta, prvopodpisani pod zahtevo pa je bil svetnik Andrej Poglajen iz SDS.

V poslanski skupini Svoboda ustanovitev preiskovalne komisije vidijo kot zlorabo instituta parlamentarne preiskave za obračunavanje s predsednikom vlade. V opoziciji pa Golobu očitajo, da do zdaj ni odgovoril na njihova vprašanja glede določenih aktivnosti v času vodenja Gen-I in očitkov o nezakonitem financiranju Gibanja Svobode in njene volilne kampanje ter lastništva podjetja Star Solar in njegovega sodelovanja v okviru podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.