Oblasti poročajo, da je požar izbruhnil v štirinadstropni stanovanjski zgradbi v okrožju Mangaf. Po poročanju CNN je požar izbruhnil v pritličju stavbe, žrtve pa se naj bi zadušile z dimom.

Dodajajo še, da je kuvajtski minister za notranje zadeve šejk Fahd al Jusef je že obiskal prizorišče požara. Ob tem je izpostavil, da v Kuvajtu dela veliko tujih delavcev, ki delajo predvsem v gradbeništvu in storitvenih dejavnosti, zato si bodo prizadevali, da bodo uredili težavo z njihovimi namestitvami. Trenutno se namreč tuji delavci soočajo s pomanjkanjem namestitev, če pa so že, pa so le te prenatrpane ali pa zanemarjene.