Z ministrstva so pojasnili, da je razrešitev načelnice Andreje Erjavec skladna z zakonom o javnih uslužbencih, ki določa, da lahko minister v letu od nastopa funkcije načelnika upravne enote razreši brez razloga ali pojasnila. Za vršilca dolžnosti načelnika je bil postavljen Marko Grujičić, ki je bil še v začetku tedna načelnik upravne enote Domžale. Grujičić je sicer tudi član vladne strani pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev.

Upravne enote so sredi maja zaostrile stavko. Potem ko je večina upravnih enot stavkala vsako sredo že od februarja, pa je od sredine maja 34 od 58 upravnih enot v državi razglasilo stavko vse dni v tednu. Pet tednov kasneje še vedno stavka 28 upravnih enot, 14 enot pa stavka vsako sredo. V osrednji Sloveniji stavkajo vse upravne enote z izjemo Vrhnike in Grosuplja. Stavkajo tudi na upravni enoti Domžale, ki jo bo zaradi odhoda načelnika v Ljubljano začasno vodila Vesna Gerič.

Za zdaj že bivšo načelnico Andrejo Erjavec je veljalo, da uživa zaupanje sindikata zaposlenih na upravni enoti Ljubljana. Po naši oceni prav v Ljubljani najbolj dosledno in strogo izvajajo stavko. Ali sta za razrešitev načelnice zaslužna njeno ravnanje v času stavke in bližina s sindikatom, ministrstvo ni hotelo komentirati. Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih uslužbencev Slovenije, je sporočil, da velja nekdanja načelnica »za zelo izkušeno, pošteno uradnico, saj že četrto desetletje zvesto služi državi, zato je njena razrešitev toliko bolj nenavadna in krivična«.

Ministrstvo za javno upravo je v kratkem obvestilu javnosti, da so odstavili načelnico največje upravne enote, torej poudarilo, da to lahko naredijo brez pojasnila, ki ga tudi niso podali. So pa dodali, da lahko minister po zakonu o javnih uslužbencih imenuje vršilca dolžnosti načelnika brez javnega natečaja za največ šest mesecev. Na ta položaj lahko imenuje osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Uradniški svet, ki skrbi za izvajanje izbire uradnikov, je že prejel predlog za začetek postopka posebnega javnega natečaja za izbor in imenovanje novega načelnika ljubljanske upravne enote.

Bivša načelnica Andreja Erjavec je sicer bila na tem položaju od januarja 2023, ko je ministrstvo vodila Sanja Ajanović Hovnik. Ministrstvo je takrat s podobnimi besedami izpostavilo kompetence sedaj bivše načelnice. In sicer da »dobro pozna operativno delo, kar je ključno za zaposlene, hkrati pa poseduje strokovno znanje«.

Ljubljana je najbolj obremenjena

Prejšnji ponedeljek je vodstvo Upravne enote (UE) Ljubljana iznenada odpovedalo elektronski sistem naročanja, saj ga je stavkovna straža prenehala upoštevati in so stranke morale čakati ne glede na to, da so se za termin naročile že prej. Sistem eSamonaročanje je namreč že mesece kazal preobremenjenost ljubljanske upravne enote – za prosti termin je bilo treba čakati tudi mesec ali mesec in pol. Stranke na obeh izpostavah pridejo na vrsto zelo počasi, čaka se tudi po več ur, vsak dan pa številne odslovijo, saj se uradne ure končajo brez ozira na število strank pred vrati.

Sindikati so v javnih nastopih večkrat poudarili, da imajo dober odnos z vodstvom UE Ljubljana in sedaj že nekdanjo načelnico Andrejo Erjavec. Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, meni, da »za slabo stanje in stavko javnih uslužbencev upravnih enot ne moremo v prvi vrsti kriviti načelnikov, temveč so za neznosno stanje krivi predvsem vsi ministri za javno upravo in služba za upravne enote«. Pri tem je sindikalist poudaril, da v številnih upravnih enotah načelniki na stavkajoče pritiskajo, naj omilijo stavko ali pa celo prenehajo stavkati.

Ministrstvo brez razloga

Ali je razrešitev načelnice povezana z njenim ravnanjem v času stavke, na ministrstvu niso komentirali. So pa pojasnili, da novega v. d. načelnika Grujičića »odlikujejo izkušnje pri operativnem reševanju odprtih zadev, osredotočenih predvsem na zmanjševanje birokratskega in administrativnega dela ter pri reševanju izzivov, s katerimi se soočajo upravne enote. Pričakovanja ministra so usmerjena v učinkovito izvajanje postopkov s ciljem ažurnega odzivanja na potrebe uporabnikov ter povrnitve dostopnosti do javnih storitev na raven pred stavko, s tem pa tudi zaupanja.«

Z ministrstva so še sporočili, da bodo nadaljevali pogajanja, pri tem pa poudarili, da je za končanje stavke potrebna volja na obeh pogajalskih straneh, ne le na vladni. Kot sicer kaže, bo Grujičić še naprej del vladne pogajalske skupine, ki ji doslej ni uspelo najti skupnega jezika s sindikati. Grujičića smo prosili za komentar, a nas je napotil na službo za odnose z javnostjo ministrstva. Smo pa z njim komunicirali prejšnji teden, ko nam je sporočil, da imajo na UE Domžale zaradi stavke približno 30 odstotkov manj strank, a da delo poteka nemoteno in po navodilih ministrstva. Zmanjšanje števila strank je pripisal »dobri obveščenosti strank o stavki«. Ministrstvo za javno upravo nam je prejšnji teden sicer sporočilo, da upravne enote v okolici Ljubljane zaradi stavke obravnavajo celo do 30 odstotkov več zadev. Na ministrstvu so sicer napovedali še dodatne spremembe na organizacijski ravni, ki naj bi izboljšale pogoje dela na upravnih enotah, a podrobnosti niso komentirali.

Tudi uradniki odhajajo

Slobodan Vuk, predsednik sindikata zaposlenih na UE Linhartova, pa je poudaril, da imajo na upravni enoti tudi na splošno velik odliv zaposlenih. »Glede na to, da je na UE Ljubljana 101 delovno mesto, ki ima izhodiščni plačni razred nižji od minimalne plače, okoli minimalne plače pa jih je 70, je najbrž vprašanje, kako zaposliti nove kadre na ta delovna mesta, zelo zahtevno.« Pri tem je opozoril, da ne odhajajo le zaposleni z najnižjimi plačami. Trenutno s področja gradbenih zadev odhajajo tri uradnice, ki vodijo najzahtevnejše postopke, kot je odločanje o gradnji večstanovanjskih kompleksov in razlastitvah za namene gradnje javne infrastrukture.

*** Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Za slabo stanje in stavko javnih uslužbencev upravnih enot ne moremo v prvi vrsti kriviti načelnikov, temveč so za neznosno stanje krivi predvsem vsi ministri za javno upravo in služba za upravne enote.