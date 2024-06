Policisti so v torek, v zgodnjih popoldanskih urah, dobili obvestilo, da na ulici Pot v Gaj, na Markovcu v Kopru, gorita dve motorni vozili.

Evakuirali so prebivalce ogroženih stanovanjskih hiš, kraj so zavarovali in začeli z zbiranjem prvih obvestil.

V požaru je nastala visoka materialna škoda. Policisti so ugotovili, da sta pogoreli kombinirano vozilo z več različnimi predmeti v njegovi notranjosti in osebni avtomobil.

V požaru je bila poškodovana tudi garaža v kateri je bil osebni avtomobil parkiran.

Z ogledom in zbiranjem obvestil so potrdili sum izvršitve kaznivega dejanja in sicer povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika.

Izsledili 49-letnika

Na podlagi obvestil občanov so policisti pozneje v okolici kraja izsledili 49-letnega slovenskega državljana, doma iz območja Portoroža, ki ga sumijo, da je izvršil navedeno kaznivo dejanje.

Pridržanega bodo v nadaljevanju postopka po usmeritvah Okrožnega državnega tožilstva v Kopru s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov, pri čemer se med drugim še ugotavlja motiv osumljenca za izvršitev tega kaznivega dejanja.