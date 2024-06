Kevin Spacey je bil svoj čas eden največjih igralcev v Hollywoodu. Leta 1995 je prejel oskarja za najboljšo moško stransko vlogo v filmu Osumljenih pet, leta 1999 pa še oskarja za najboljšega moškega glavnega igralca za film Lepota po ameriško. Od leta 2013 je igral glavo vlogo v izredno uspešni televizijski seriji Hiša iz kart, njegova igralska kariera pa se je naglo zaključila konec oktobra leta 2017, ko ga je igralec Anthony Rapp obtožil, da ga je leta 1986, ko je bil Rapp star 14, Spacey pa 26, spolno napadel.

Spacey danes pravi, da so ga odvetniki in publicisti na višku popularnosti gibanja Me Too prisilili v nerodno izjavo, v kateri se je upravičil za dejanje, katerega se sicer ni spominjal. Danes prevzema prevma tudi odgovornost za nerodno odločitev, da v isti izjavi razkril svojo homoseksualnost, kar je v nadaljevanju izpadlo, kot da želi preusmeriti pozornost. Netflix je po obtožbi prekinil sodelovanje s Spaceyjem, igralec pa je bil izbrisan tudi iz filma Ves denar sveta.

Rappovi obtožbi so sledile številne druge, a je bil Spacey doslej oproščen vseh obtožb. V Rappovem primeru je porota v vsega eni uri odločila v prid Spaceyju in pritrdila očitkom obrambe, da si je Rapp zgodbo izmislil, ker je Spacey imel boljšo kariero, dogodek pa povzel ali pa si napačno zapomnil iz gledališke predstave, v kateri je Rapp nastopal tedaj in je imela identičen prizor, kot ga je navedel v svojih obtožbah. Prav tako je obramba pokazala, da Spacey ni živel v stanovanju, ki ga je opisal Rapp v svojih obtožbah, in da Spaceyevo stanovanje ni imelo spalnice, kjer naj bi se dogodek zgodil. Porota je tudi odločila, da mora Rapp Spaceyju plačati okoli 40 tisoč dolarjev.

Podpora igralcev

Po objavi novega dokumentarca, ki je predstavil novo serijo obtožb zoper igralca, so javno v bran Spaceyju stopili tudi številni priznani igralci. Med njimi Sharon Stone, Stephen Fry in Liam Neeson. Fry je priznal, da je bil Spacey večkrat neroden in neprimeren, ne strinja pa se, da je bilo primerno posneti celoten dokumentarec o obtožbah, ki skupaj ne predstavljajo zločina. »Kako je to lahko sorazmerno in upravičeno?« se je vprašal Fry in dodal. »Gotovo je narobe nadaljevati z blatenjem ugleda zgolj na podlagi obtožb in retorike, namesto dokazov? Razen, če česa ne razumem. Mislim, da je svoje že plačal.«

Sharno Stone je povedala, da komaj čaka, da se Spacey vrne na igralske odre. »Je genij. Je eleganten in zabaven, izredno radodaren in ve več o naši obrti, kot bo večina nas kadar koli.« Liam Neeson je dodal, da je Spacey dober človek in človek postave. »Osebno menim, da ga naša industrija potrebuje in močno pogreša.« Ves čas je ob njegovi strani stal britanski glasbenik Elton John, ki je na lastno pobudo tudi pričal na enem od primerov zoper Spaceyja v Veliki Britaniji.

Izkušnja ga je naredila boljšega človeka

Spacey je včeraj nastopil v pogovorni oddaji sredinskega konservativnega novinarja Piersa Morgana, ki je sicer močno nastrojen proti kulturi ukinjanja. V pogovoru je igralec priznal težke trenutke, ki jih je doživel po obtožbah. Povedal je, da je še pred klici za ukinjanje sprejel odločitev, da gre v rehabilitacijo in prične hoditi na terapijo, ker ga je prijatelj Evan Lowenstein prepričal, da drugače ne bo preživel temnih dni pred seboj.

S tresočim glasom Spacey ni želel igrati zgolj žrtve, temveč je povedal, da je imel tekom zadnjih sedem let tudi priložnost spoznati in doživeti iskrene trenutke prijateljstva in ljubezni. »Bliže sem svoji družini, prijateljem in sebi, kot sem bil kadarkoli,« je povedal. »Absolutno verjamem, da sem sedaj boljši človek.«

»Čeprav sem se trudil biti dober človek, sem se spopadal s svojim egom in aroganco,« se spominja sebe pred oktobrom 2017. »Gledam nazaj in me spreleti, da nisem bil tako prijazen ali radodaren, kot bi lahko bil. Bil sem tako osredotočen na to, kar se je dogajalo na odru ali zaslonu, da sem zgrešil veliko stvari, ki so se dogajale izven tega. Izredno hvaležen sem, da se je moja pozornost preusmerila. Moj cilj ni več, da sem najboljši igralec, kar sem bil, ampak, da sem moški postave. To je moja odgovornost. Da vsak dan to pokažem.«

Spomnil se je tudi odnosa s svojo pokojno mamo, ki jo ljubi, a je vmes ugotovil, da ga ni uspela zaščititi pred očetom, ki je bil neonacist in je Spaceyja zaradi ljubezni do gledališča pogosto obtoževal, da je gej. Hvaležen pa je podpori, ki jo je v otroštvu prejel od sestre.

Kultura ukinjanja ni nič novega za Hollywood

Na vprašanje, zakaj je po vseh ovrženih obtožbah in zmagah na sodiščih še vedno ukinjen, je Spacey odgovoril: »Ker v sobi ni odraslih. To smo v preteklosti že doživeli in to je doživela tudi že naša industrija.« Pri tem je spomnil na črne sezname igralcev in drugih filmskih delavcev, ki niso smeli dobiti dela, zgolj na podlagi obtožb, da so komunisti ali komunistični simpatizerji. »Igralka Lee Grant 12 let ni dobila vloge, ker ni želela pričati zoper svojega moža (scenarista Arnolda Manoffa, op. p.). To smo torej že videli. Sicer nisem strokovnjak, a menim, da je veliko strahu. Ljudje se bojijo za lastno kariero in ambicije, če so solidarni in podpirajo nekoga, ki je bil spoznan za nedolžnega. Upam, da se bo s časom to prevesilo v pravo smer.«

Povedal je tudi, da je bila med večkrat omenjenimi »žrtvami« igralca tudi zalezovalka, ki je med drugim pošiljala bel prah v gledališče, kjer je delal, in bila zaradi svojega ravnanja zaprta za štiri leta, po vrnitvi iz zapora pa mu je ponovno pričela groziti. Ob tem je igralec priznal, da je tekom svoje gledališke kariere rad flirtal s kolegi in se koga kdaj dotaknil na način, ki ni bil dobrodošel. »Bil sem nežen, se koga lahko dotaknil. Ko osvajaš, nočeš biti agresiven, ampak videti, če se bodo odzvali pozitivno,« pravi igralec. »Če ljudje nočejo tega, naj ti povedo, da lahko nehaš.« Razume, da je takšno soočenje z igralcem njegovega staža za marsikoga lahko bilo neprijetno. Obljublja, da se ne bo več tako obnašal. Vseeno trdi, da ni želel izkoristiti svojega položaja in ugleda za spolne usluge. »Sem človek. Če se zaljubim v nekoga, ki je na drugi strani sobe, ali zgolj zato, ker sem slaven, ne smem stopiti do te osebe, se pogovarjati in ugotoviti, če jih zanimam?«

Spacey meni, da je bilo neupravičeno ukinjenih več ljudi, hkrati pa svari pred nevarnostjo, da bi bila reakcija na to zopet prekomerna in bi stvari, ki bi morale priti na dan, ostale skrite. Pri tem pa je opozoril, da je bil primer zlorab Harveyja Weinsteina dobro in podrobno preiskan ter da so si vsi vpleteni za to vzeli veliko časa. Kritičen pa je bil do hitrih sklepanj na podlagi enega naslova tudi tedaj, ko ni nobene resnice o tem.

Zaradi pravnih stroškov ima več milijonov dolgov in nič denarja

Najbolj čustven trenutek pogovora je sledil vprašanj, kje igralec zdaj živi. Dvakratni oskarjevec je priznal, da mu bodo prav ta teden odvzeli dom v Baltimorju in ga prodali na dražbi. »Odgovor na to vprašanje je torej, da nisem prepričan, kje bom živel zdaj. Sem pa živel v Baltimorju, odkar smo pričeli snemati Hišo iz kart,« je v solzah priznal igralec, ki pravi, da ne more več poravnati dolgov. »Že večkrat sem mislil, da bom moral razglasiti bankrot, a smo se doslej uspeli temu nekako izogniti.« Na vprašanje, koliko denarja ima, je odgovoril: »Nič. Saj veste, kako je s pravnimi stroški. Veliko še dolgujem. Zajetno vsoto. Več milijonov. Nekaj milijonov je vredna tudi hiša.« Na vprašanje, kaj bo storil, pa je odgovoril: »Zopet splezal na konja.«