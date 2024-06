Pred prejšnjimi evropskimi volitvami so najstniki po vsej Evropi na ulicah množično protestirali zaradi neuspešnih politik pri preprečevanju podnebnih sprememb. Niso imeli volilne pravice, a so se odzivali na odločitve, ki bodo zaznamovale njihova življenja.

Ankete kažejo, da mladi do 24. leta v demokracijah na obeh straneh Atlantika raje volijo levosredinske, napredne stranke kot tiste na desnici. Zaradi tega evropski konservativci že dolgo nasprotujejo, da bi volilo pravico dobili tudi 16-letniki, čeprav pri tej starosti lahko že delajo, ponekod pa tudi pridobijo vozniško dovoljenje.

Na volitvah v Evropski parlament leta 2019 je kar tretjina mladih v Nemčiji glasovala za Zelene.

Analiza CNN: Skrajno desne stranke vse bolj priljubljene med mladimi

Danes je zgodba popolnoma drugačna. Številni mladi v Nemčiji so glasovali za skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD). Na teh volitvah je AfD volilo 16 odstotkov volivcev v starostni skupini od 16 do 24 let, kar je desetina več kot pred petimi leti. Večina najstnikov sicer ni volila skrajne desnice, vseeno pa je naraščanje števila tistih, ki so glasovali, zaskrbljujoče in zastrašujoče, analizira volitve ameriški CNN.

Čeprav se je AfD v zadnjih mesecih znašla v vrsti škandalov, od očitkov o spogledovanju z neonacizmom (eden od vodilnih kandidatov je dejal, da niso vsi esesovci avtomatsko zločinci) do predlogov o deportacijah za nemške državljane, ki niso rojeni v Nemčiji, so na volitvah dobili 15 sedežev.

Zasuk nemške mladine v desno ni prišel nenadoma, piše CNN: Raziskave kažejo na splošno nezadovoljstvo zaradi gospodarskih in političnih razmer po pandemiji. »Zdi se, da je pandemija koronavirusa razjezila mlade zaradi nesposobnosti vladajočih pri spopadanju z vprašanji o prihodnosti,« pravijo analitiki. Mladim se zdijo zdaj najpomembnejša vprašanja osebnih financ, redne zaposlitve, zdravja, stanovanjske problematike in družbene potrditve.