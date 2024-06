Proti koncu marca lani je policija v kopalnici nekem beograjskem stanovanju našla osemletno deklico, ki je bila na robu smrti. Njen 38-letni oče Uroš Pašaljić jo je vanj zaklenil za najmanj teden dni, sam pa odšel. Deklico so našli v kadi, kjer je tudi spala, ni jedla in ni pila. »Ni kričala in ni jokala. Tresla se je. Tresli smo se tudi mi,« je na sodišču pričala policistka, ki jo je tistega dne rešila iz stanovanja. Dali so ji nekaj kapljic vode, hrane ji niso upali. Srbski mediji so pisali, da je bila dehidrirana in podhranjena ter da zdravniki ob pogledu nanjo niso mogli zadrževati solz. »Oče ji je tu in tam dal kak košček hrane. Ob prihodu v bolnišnico je bila videti, kot da že več mesecev ni jedla. Če bi bila zaprta le še nekaj dni dlje, ne vem, ali bi preživela,« pravi neimenovani vir. Začeli so jo hraniti po drobtinicah, saj njeno shirano telo ne bi preneslo večjih količin hrane. (Srbski mediji so prve dni sicer poročali, da je bila deklica v stanovanje zaprta več let, da ni hodila v šolo in da jo je oče tudi mučil.) Kaj se dogaja, je policiji prijavila 47-letna Uroševa partnerka Ivana Ž., potem ko jo je brutalno pretepel. Tudi njo naj bi za več dni zaklenil v drugo stanovanje. Osumljenca so kmalu zatem aretirali, v priporu je bil vse od 28. marca lani. Prejšnji teden so ga obsodili na sedem let in osem mesecev zapora.

Tožilstvo zahteva višjo kazen

»Trpim, ko s hčerjo nisva skupaj. Žal mi je, da se je tako razpletlo. Bil sem narkoman, imel sem tudi psihične težave, potrebne pomoči pa nisem dobil. Žal mi je, da sem spoznal Ivano, saj nisva bila za skupaj. Moral bi se posvetiti hčeri. Naredil sem napako in prav je, da sem zanjo kaznovan. Rad bi se ozdravil, nočem več biti odvisen od drog. Hočem biti starš svoji hčeri,« se je opravičil na sodišču. Nasilja nad ženo Ivano ni priznal, njene navedbe pa označil za »izmišljotino«. »Hotela je, da ostaneva skupaj. Naredila je cel cirkus, da bi se mi maščevala in da bi na koncu ona prekinila z mano. Prevzela je vlogo žrtve in pretentala tudi strokovnjake,« je bil jasen. Obsojen je bil namreč tudi zaradi nasilja nad njo. Tožilstvo se bo na sodbo sicer pritožilo, saj zahteva višjo kazen – 13 let zapora, je poročal srbski Blic.

Odvisnica tudi dekličina mama

Policija je deklico marca lani našla samo v stanovanju, njen oče pa je bil pri prijatelju, kjer je na veliko pil in se drogiral. Kasneje se je izkazalo, da je hud alkoholik in velik odvisnik od drog, bolj kot s hčerjo pa se je ubadal z lastnimi težavami. Tako so vsaj poročali srbski mediji. A stanje vendarle ni bilo tako zelo resno, da bi bi bil zaradi tega neprišteven, je odločil sodni izvedenec. Pašaljić na sojenju ni želel kaj veliko govoriti o hčeri, zanikal je, da bi jo zaklenil v kopalnico, svojo ženo Ivano pa obtožil, da je ravno kriva za vse. Deklico je imel iz ene od prejšnjih zvez, a je imel polno skrbništvo. Po pisanju srbskih medijev je tudi dekličina mama Nevena T. Odvisnica od drog, pod vplivom mamil naj bi pred leti ubila svojo mamo in tako pristala na psihiatriji. Gospa je pričala tudi na sojenju. »On je hotel obdržati otroka. Jaz sem razmišljala o splavu. On ji je tudi dal ime,« je šokirala. V bran se mu je postavila že takoj po aretaciji: »Izvrsten oče je.« Prepričana je, da bivši mož ni zlorabljal njunega otroka, temveč je za vse kriva njegova sedanja partnerica. »On ni takšen, veste. Hčer sem nedavno videla prek videopovezave, v živo pa že dolgo ne,« je še dodala. Kje je deklica danes, srbski mediji ne poročajo.

Pristojni so sicer ugotavljali tudi, katere institucije so soodgovorne za situacijo, saj niso pomagale, ko bi morale. Pod drobnogledom so bili center za socialno delo, šola, ministrstvo za družino in še kdo.