Serhij Popko, vodja vojaške uprave mesta Kijev, je na omrežju Telegram sporočil, da so sestrelili pet od šestih raket in vseh 24 brezpilotnih letal, izstreljenih med ruskim napadom.

V napadu je bil med drugim poškodovan industrijski objekt v regiji Kijev, ki je zagorel. Gasilo ga je več kot 105 ljudi s 30 kosi opreme.

Ranjen je bil en prebivalec. Zadeli so tudi stanovanjsko hišo, garažo, bencinsko črpalko in skladišče, je dejal guverner regije.

V Dnjepropetrovsku pa so bili v napadu ranjeni trije ljudje, poškodovanih pa devet zasebnih hiš. Ukrajinska vojska je sestrelila 11 brezpilotnih letal, poroča Reuters.

Zračni napadi so trajali več ur po vsej državi. Začeli so se kmalu po polnoči, Rusi pa so napadli tudi območja ob meji s Poljsko, ki je članica Nata.

Poljska in zavezniška letala so zato aktivirali kot previdnostni ukrep, je sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil na platformi družbenih medijev X.