Ampak problematika pravilne in predvsem racionalne uporabe klimatske naprave se ne začne pri trenutku vklopa in izklopa, na delovanje moramo gledati celovito. Vse od dimenzioniranja, montaže, vzdrževanja in kot slednje same uporabe ter moramo v tem gledati tudi dodatne ukrepe za zmanjševanje temperaturne obremenjenosti prostora in s tem same klimatske naprave.

Izbira naprave

Pojdimo po vrsti. Najprej dimenzioniranje naprave, ki mora biti prilagojena prostoru glede toplotnih obremenitev, glede na to, da številni uporabniki uporabljajo klimo tudi za vsaj prehodno ogrevanje, moramo razmisliti tudi o tem, kakšno toplotno moč potrebujemo. Ob tem toplo priporočamo čim bolj energetsko učinkovite naprave. Seveda pa je moč odvisna tudi od namestitve. Že pred meseci smo pisali o tem, da je pametneje uporabiti več ločenih enot pri eni zunanji enoti, kot pa reševati hlajenje stanovanja z močnejšo enoto v enem prostoru ali, kar je še bolj napačno, z namestitvijo klime na hodnik predsobe. Upoštevati je treba gibanje zraka v prostoru, ki ga je težje vzpostaviti, če ste enoto namestili v eno sobo ali celo v predsobo ter lažje z namestitvijo različnih split enot v različne sobe.

Ob izračunu primerne moči klimatske naprave upoštevajte površino in višino prostora, toplotno izolacijo sten in izolativnost oken, število oseb, ki se zadržuje v določenem prostoru, električne naprave, ki oddajajo toploto, pa tudi to, ali so sosednji prostori tudi klimatizirani. Volumen prostora pomnožite s 25 W na kubični meter oziroma 35 W, če je objekt slabo izoliran. Za vsako električno napravo dodajte okoli 50 W, za vsako osebo, ki se bo zadrževala v prostoru, pa 100 W. Tako dobite približno potrebno moč klimatske naprave. Naprava naj ima čim večji energijski razred, podatek COP, ki govori o izkoristku naprave med gretjem, pa naj bo čim višji.

Svež zrak

Naj vas opozorimo še na nekaj. Večina naprav obstoječi zrak le hladi in ne dovaja svežega zraka, kot je to na primer v avtomobilih. Ter ga ob tem tudi izsušijo. Zaradi vsega tega je prezračevanje še toliko pomembnejše. Pa naj gre za prisilno z rekuperatorji, ki jih nastavite na letno delovanje, ali pa z odpiranjem oken.

V zelenih okoljih se začne zrak ohlajati zvečer, tudi v najbolj vročih okoljih, npr. v mestih, pa se bolj normalno temperaturo spusti vsaj proti jutru in zato je takrat najprimernejši čas za temeljito prezračevanje prostorov, čeprav je v primeru, da se v prostoru zadržuje več oseb, smiselno kratkotrajno na polno s prepihom, prezračiti tudi čez dan. Učinkovito prezračevanje celotnega prostora dosežete le s prepihom, tako da ko prezračujete, to počnite intenzivno. Vlažnost v prostoru naj bo med 35 in 80 %. Presuh zrak povzroča lebdenje prahu in sušenje sluznic, ki postanejo bolj občutljive za prehladna in dihalna obolenja, presuhi prostori pa so tudi idealno gojišče bakterij in virusov. Prevlažen zrak pa povzroča kondenzacijo vlage in plesen. Večina klimatskih naprav ima program za razvlaževanje, ki ga je občasno glede na potrebe tudi smiselno vklopiti.

Vzdrževanje

Čiščenje klimatskih naprav je priporočljivo enkrat letno, najbolje pred začetkom sezone. Čiščenje zunanje enote naj opravi strokovnjak (tudi zato, da preveri pritisk plina, ki skrbi za prenos energije oziroma temperature med eno in drugo enoto), če pa se boste tega lotili sami, upoštevajte navodila. Izključite klimo iz električne energije, nato z mehko metlico odstranite večje kose umazanije ter z mehko krtačo nežno posesajte kondenzator. Pri čiščenju z namenskim čistilom, najprej s pršilnikom vode (morda celo ročnim, nikakor pa ne tlačnim) očistimo prah in manjše odpadke. Enoto potem poškropimo s čistilom in ga pustimo delovati, kot je predvideno v navodilih (15 minut), da nase veže umazanijo z reber, potem pa s pršilnikom vode čistilo in umazanijo sperimo.

Pri čiščenju notranje enote pa očistite sprednji pokrov, uparjalnika in zračne filtre. Uparjalnik očistimo s posebnimi krtačami ali s posebno čistilno peno. Filtre najprej očistimo (priporočljivo enkrat na dva tedna) s sesalnikom in jih potem operimo v topli vodi. Ne pozabite pa tudi na pregled in izpiranje odvoda kondenzata.

Vklop/izklop ali stalni vklop

In sedaj najpomembnejše. Uporaba. Nekateri starejši, kot na primer moja 90-letna mama, so prepričani, da jih bo uporaba klime spravila na 'kant' in tudi zato uporabljajo klimo v sistemu vklop/izklop s tem, da ob vklopu nastavijo nižjo temperaturo in večjo moč. To pa pomeni polno obremenitev naprave in s tem večjo porabo energije in tudi večjo obremenitev enote. Ob tem je večina sodobnih klimatskih naprav inverterskih, kar pomeni avtomatsko regulacijo moči kompresorja glede na temperaturo v prostoru. Taka klimatska naprava bo v načinu avto na polno delovala samo na začetku, potem pa se bodo glede na senzorje in zaznavanje temperature v prostoru zmanjšali vrtljaji kompresorja in bo naprava vzdrževala temperaturo v prostoru. Temperaturo nastavite največ 5 stopinj nižje od zunanje temperature, klima pa naj deluje ves čas. To je praktično podobno delovanju avta. Voznik, ki bo ves čas sunkovito pospeševal in zmanjševal hitrost, bo imel bistveno večjo porabo, kot nekdo, ki bo vozil z enakomerno hitrostjo in bolj umirjeno. Najučinkovitejše delovanje je pri nastavitvi 25,5 °Celzija za hlajenje, za ogrevanje pa pri nastavljeni temperaturi 18–20 °C, ob znižanju nastavljene temperature pa se poraba seveda poveča.

Senčenje

Omenili pa smo tudi dodatno senčenje prostorov, ki preprečuje nesmiselno ogrevanje prostorov. Dodatno zunanje senčenje, kot na primer rolete ali veliki nadstreški, temeljito prepreči pregrevanje notranjosti in so smiselni v vsakem primeru, vsaj na oknih obrnjenih na jug, na strešnih oknih pa so praktično obvezni. Idealna lokacija za klimatsko napravo je na severni strani hiše, če pa je nimate na tej strani, klimatsko napravo dodatno zaščitite pred direktnim soncem. Pri hišah morda s sajenjem višjih rastlin okoli naprave, s tem, da morate pustiti prost pretok zraka, če pa ne gre drugače, bo že senčnik nad zunanjo napravo pripomogel k boljšemu delovanju in manjši obremenitvi.

Naj pa vam za konec še enkrat položimo na srce, da je za optimalno klimo v prostoru vedno nujno tudi prezračevanje, ki bo dodatno poskrbelo tudi za optimalno delovanje klimatske naprave.