Z letališča so sporočili, da je prekinitev zračnega prometa trajala dve uri, kar pomeni, da v tem času tam ni vzletelo ali pristalo nobeno letalo. Kakšna je škoda na letališču, še ne morejo oceniti.

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih, je videti tudi poplavljene letališke prodajalne, v katerih se je udrl strop.

Naliv s točo je prizadel večji del priljubljenega španskega letovišča. Ceste so se spremenile v hudournike, ki so odnašali avtomobile in zabojnike za smeti.

Od ponedeljka zvečer so morali gasilci posredovati več kot tristokrat. Najbolj prizadeta je regija Levante, kjer naj bi se neurja nadaljevala do četrtka.

