Skupina Animal Rising je objavila videoposnetek aktivistov, ki na kraljevo glavo lepijo sliko lika z imenom Wallace iz humoristične serije »Wallace in Gromit.«

S takoimenovanim »komičnim preoblikovanjem« so želeli opozoriti na domnevne kršitve pravic živali na farmah, ki jih podpira Kraljeva družba RSPCA.

Na oblačku poleg Wallaceove glave piše: »Brez sira, Gromit. Poglejte vso to krutost na farmah RSPCA!«

Slika je sicer zaščitena s plastično folijo in ni bila poškodovana, so sporočili iz galerije Philipa Molda.

Delo umetnika Jonathana Yea je prvi portret britanskega kralja Karla, ustvarjen po njegovem kronanju.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily ‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB