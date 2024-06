Očividci so jim skušali podati vrvi, izkušen gasilec in reševalec iz vode je plaval proti trem mladim, a se je moral zaradi vse močnejšega toka umakniti. Drama ob reki je trajala približno pol ure, a tok reke je bil premočan. Vse tri je odnesla voda. Trupli obeh deklet so našli nekaj dni kasneje. Voda ju je naplavila približno kilometer nižje od mesta, kjer so jih nazadnje videli. Pogrešanega fanta še vedno iščejo.

Medtem se nadaljuje tudi postopek videmskega tožilstva, ki preiskuje, ali bi bilo mogoče tri mlade pravočasno rešiti. Mama umrle Patrizie Cormos je o tem prepričana. V intervjuju za italijanski časopis Messaggero Veneto je obžalovala, da so jih očividci raje snemali s telefoni, namesto da bi se aktivno vključili v reševanje. Ko so opazili, da so ujeti, so štirikrat poklicali številko za klic v sili, je razkrila mama.

Le nekaj dni kasneje je narasla Soča vzela življenje 60-letnega nemškega kajakaša, ki se je po obilnem deževju in neurjih s skupino prijateljev odločil za spust. Kajakaš se je pod naseljem Trnovo ob Soči prevrnil, narasla reka ga je odnesla naprej proti Kobaridu. »To je bila letos druga nesreča kajakaša na reki Soči. Prva se je le nekaj dni prej končala bolj srečno …« so po zaključku akcije sporočili gorski reševalci v upanju, da bi bilo takšnih nesreč čim manj.

Vse pogostejše ujme, neurja, nevihte in nalivi, ki jih lahko čez poletje in v prihodnosti pričakujemo še več, s sabo prinašajo nevarnosti. Minuli teden je denimo na severu Češke med neurjem v drevo udarila strela, pod katero se je med nevihto zatekla skupina staršev in njihovih otrok. Poškodovanih je bilo 18 ljudi, več so jih morali oživljati. Po poročanju lokalnih medijev je v parku ravno potekal dogodek ob mednarodnem dnevu otrok, ko je obiskovalce presenetilo neurje. Kako se torej zavarovati pred vse bolj nepredvidljivim vremenom in kako se izogniti dodatnemu izzivanju nesreče?

Ko meteorologi izdajo opozorilne alarme ali ko se nam približujejo temni oblaki, grmenje, ko moč vetra narašča in temperatura nenadno pade, je treba naravi priznati premoč in se pravočasno umakniti na varno. Posebej se velja izogibati hitro naraščajočim hudournikom, kjer se gladina vode zaradi obilnega deževja, plazu ali drugih vzrokov lahko usodno dvigne v samo nekaj minutah. S seboj lahko nosi velike količine blata, kamenja in vejevja, kar poveča njeno uničujočo moč. Nevarne so tudi brežine, saj jih voda spodjeda in niso stabilne. In tudi ko je nevihta na našem območju že za nami, ostanimo previdni – lahko se je namreč oblak utrgal le streljaj vstran in poplavni val šele prihaja.

Če vseeno ostanemo ujeti na poplavnem območju, na Upravi RS za zaščito in reševanje svetujejo, da se umaknemo na višje ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla ali v višje nadstropje stavbe. »Ob sebi imejte predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora ali lesa) ter pokličite na pomoč,« svetujejo in še: »Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen. Vodni tok vas lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ne vidite tal in morebitnih lukenj.« Previdnost velja tudi na cesti. Z vozilom ne prečkamo poplavljenih cest in podvozov, saj lahko ostanemo ujeti v vodni pasti ali pa nam vodni tok odnese vozilo.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika

Kaj počnejo galebi sredi Ljubljane

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, da si ptice ne lastijo zgolj neba, temveč tudi mestne ulice in parke, kako je slovenska nogometna reprezentanca pripravljena na Euro 2024 in kateri so najbolj zanimivi podatki iz zgodovine evropskih prvenstev, kako bo legendarni pevec Alfi Nipič dobil svoj muzej, kaj je značilno za legendo o kristalni lobanji, o kateri pišemo v prvem delu poletnega feljtona Skrivnosti sveta, kako bo sodni proces proti pornografski igralki vplival na morebitno vnovično izvolitev nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, … – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.