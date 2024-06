Peti tekmovalni dan evropskega prvenstva v atletiki je bilo vzdušje na olimpijskem stadionu nekoliko boljše kot doslej. Italijani so prišli pozdraviti predvsem dva zvezdnika. V skoku v višino je namreč tekmoval eden najboljših skakalcev vseh časov Gianmarco Tamberi, v italijanski štafeti 4x100 m pa olimpijski in evropski prvak na 100 m Marcell Jacobs. Vzdušje je naježilo tudi Matica Iana Gučka, kot je povedal po finalnem teku na 400 m z ovirami, kjer je s časom 48,84 zasedel sedmo mesto. Z rekordom evropskih prvenstev in tekom pod 47 sekundami je prepričljivo postal evropski prvak Norvežan Karsten Warholm, nekaj minut za njim pa je prav tako z rekordom prvenstev na 400 m ovire zmagala tudi Nizozemka Femke Bol (52,49).

Hitri časi dodatna motivacija

Čeprav je Matic Ian Guček v polfinalu teka na 400 m s časom 48,34 postavil novi državni rekord, je imel pri dosežku obilico smole. V izjemno hitri skupini se je v finale uvrstil po času, kar je pomenilo, da bo tekmoval na drugi ali tretji stezi. Povrhu je imel pri žrebu smolo, saj je dobil drugo stezo. Sicer je od osmerice finalistov v tej sezoni dosegel četrti rezultat. »Z dosežkom sem zadovoljen, saj sem znova tekel pod 49 sekundami, kar je moje povprečje v tej sezoni, na katerega sem lahko pri 20 letih ponosen. Želel sem si uvrstitve v finale, kar sem lahko po letošnjih rezultatih tudi pričakoval. Na šesti ali sedmi oviri sem malce izgubil priključek. V nadaljevanju sem skušal položaj rešiti, a je bilo že prepozno. Kar zadeva steze, se ne bi pritoževal, saj sem imel na drugi progi boljši pregled nad tekmo kot v polfinalu, kjer sem tekel na osmi progi,« je bil zadovoljen Matic Ian Guček.

V nadaljevanju pogovora je Celjan priznal, da sijajnega teka Warholma ni videl, saj so ga drugi tekmovalci prekrivali. »Da je bilo treba za kolajno na evropskem prvenstvu teči pod 48 sekundami, kaže, kako močno se je razvila naša disciplina. To je dobro za vse nas. Dajejo mi dodatno motivacijo, da še bolj treniram ter se približam rezultatom tekmecev. Sicer sem v finalu užival, saj ni samoumevno, da bom imel na športni poti veliko takšnih priložnosti,« je pojasnjeval Matic Guček, ki bo imel v naslednjih dneh krajši premor, konec junija pa bo znova nastopil na državnem prvenstvu v Celju. Pravi, da ima v nadaljevanju kariere največ rezerve v številu narejenih korakov med ovirami. Zaenkrat jih opravi po 14, rad pa bi prišel do 13, kolikor jih naredijo nekateri najboljši na svetu.

Dišalo po drugi slovenski kolajni

V nadaljevanju večera je navdušila Klara Lukan, ki je na stezi šele drugič v karieri tekla na 10.000 m. Dolenjka se je od prvega metra naprej odločno prebila v ospredje ter narekovala ritem slabih sedem kilometrov, ko je trojica pospešila, Slovenka pa se je do konca teka z Italijanko Federico del Buono borila za četrto mesto. S petim mestom je Klara Lukan dosegla drugo najboljšo slovensko uvrstitev v Rimu, takoj za evropskim prvakom v metu diska Kristjanom Čehom. Na veselje domačinov je evropska prvakinja postala Italijanka Nadia Battocletti.

»Ničesar nisem želela prepustiti naključju, zato sem se odločila, da bom diktirala tempo. Seveda bi raje videla, da bi bila v ospredju kakšna druga tekmica, ali me vsaj nadomestila. Zdržala sem v bolečini, kar je najbolj pomembno. S tega stališča sem na svoj nastop zelo ponosna, tudi uvrstitev pa ni slaba. Veliko odličnih atletinj je zaradi poškodbe odpovedalo svoj nastop, jaz pa sem letos zdrava, zato sem zelo hvaležna,« je svoj nastop ocenila Klara Lukan.

Anita Horvat povsem popustila

Predzadnji tekmovalni dan je v dopoldanskem delu evropskega prvenstva v atletiki najprej razočarala Anita Horvat. V polfinalu teka na 800 m je namreč s časom 2:04,30 zasedla zadnje 16. mesto. Slovenka je po 600 metrih izgubila priključek s skupino ter zapravila priložnost, da bi se uvrstila v veliki finale. Njene ambicije so bile sicer še višje, saj jo je zanimala le kolajna. »Ni mi šlo po načrtu. Skupino sem spustila zato, ker sem se spotaknila in izgubila tekmovalni ritem. Ne bi rekla, da sem prišla v Rim slabo pripravljena. Nisem še v tekmovalnem ritmu. Počutim se slabo. Morala se bom soočiti s porazom ter se ozreti proti olimpijskim igram v Parizu,« je bila razočarana Anita Horvat.

Najhitrejša v drugem polfinalu je bila s časom 2:00,11 Francozinja Lena Kandissounon. Prva polfinalna skupina je bila izjemno hitra, saj je prva in edina favoritinja za zlato kolajno Kelly Hodgkinson narekovala oster ritem ter v samostojnem teku prečkala ciljno črto s časom 1:58,07. Tekmice so Britanki le sledile, kar četverica med njimi pa je dosegla osebne rekorde. Šest tekmovalk je teklo pod dvema minutama, pet med njimi pa se jih je uvrstilo v finale, saj sta bili v tej skupini najhitrejši atletinji tudi po času. Po izpadu Anite Horvat je jasno, da Slovenija zadnji tekmovalni dan ne bo imela svojega predstavnika. Vrhunec šestega tekmovalnega dne bo moški finale skoka ob palici, kjer bo Šved Armand Duplantis skušal izboljšati svetovni rekord.

Zadovoljna Neja Filipič

Kar neverjetno se zdi, da je bila slovenska skakalka Neja Filipič še četrtič v Rimu najboljša v zadnjem skoku. V kvalifikacijah skoka v daljino je namreč v tretji seriji skočila 653 cm ter se za osem cm približala osebnemu rekordu, kar pa ni zadostovalo za uvrstitev v finale. Z 18. mestom ga je zgrešila za deset cm. Daleč najboljša je bila v kvalifikacijah Nemka Malaika Mihambo, ki je skočila kar 703 cm. »Dolgo časa nisem skakala v daljino, nazadnje januarja na prvi dvoranski tekmi leta. Potrebovala sem pet ogrevalnih skokov in tri tekmovalne, da sem ujela pravi ritem. Z dosežkom sem zelo zadovoljna, saj na veliki tekmi še nisem preskočila 650 cm. Moji cilji so še naprej usmerjeni predvsem k troskoku, kjer bom 30. junija dobila dokončno potrditev, da sem uvrščena na olimpijske igre,« je bila zadovoljna Neja Filipič, ki si bo Rim zapomnila predvsem po sedmem mestu v troskoku.

Za drugo slovensko razočaranje dopoldanskega sporeda je poskrbela slovenska štafeta na 4x100 m. V zadnji predaji namreč štafetna palica v odrejenem prostoru ni prišla do zadnjega člana in Slovenija je drugič zapored v tej sezoni, po nastopu na balkanskem prvenstvu, ostala brez uvrstitve. Štafetne palice si nista izmenjala Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik. »Zelo smo razočarani, saj smo imeli v nogah tudi novi državni rekord. Moramo pogledati posnetek in videti, kaj je bil razlog za napako,« je odstop komentiral Jernej Gumilar.

Iskrice iz Rima Gnoj Slovenski atleti sicer na evropskem prvenstvu v atletiki večinsko tekmujejo v okviru svojih zmožnosti, številni celo nad njimi. Kljub temu so bili deležni odmevnega izziva, ki se bo bržčas končal s prijavo disciplinski komisiji. Po zlati kolajni Kristjana Čeha (na fotografiji) je vodja reprezentance Lado Mesarič na svojem družbenem profilu objavil sliko Ptujčana s slovensko zastavo ter pripisal evropski prvak. V enem od šestih komentarjev pod sliko se je oglasil Gorazd Rajher, prvi trener Kristjana Čeha, s katerim sta prekinila sodelovanje pred tremi leti v olimpijski sezoni pred Tokiom. Rajher je objavo pospremil s pripisom gnoj. Pri Evropski atletski organizaciji pravijo, da bi disciplinski postopek sprožili sami, če bi bil Rajher član slovenske organizacije. Kako bodo ravnali na Atletski zvezi Slovenije, uradno nismo izvedeli, razmišljajo pa tudi o sprožitvi disciplinskega postopka. Rajher je namreč zaposlen prek kvote nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ), ki sodi pod okrilje ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Čurin Prapotnik mimo poročevalcev brez izjave Posebno »ugodnost« si je na evropskem prvenstvu v atletiki privoščil Anej Čurin Prapotnik. V mešani coni smo ga želeli vprašati, kaj je bilo narobe, da v predaji z Andrejem Skočirjem nista predala štafetne palice v odmerjenem mestu. Najprej je šel 21-letni atlet mimo dveh poročevalcev, poleg Dnevnika še novinarja STA, se po klicu odzval, se obrnil in v slogu užaljenega zvezdnika izjavil, da ne bo dal izjave. Zagato je rešil Jernej Gumilar, ki je uvidel napako svojega sotekmovalca ter profesionalno povedal nekaj stavkov. Odpoved nastopa moške štafete 4x400 m V Rimu naj bi nastopila tudi moška štafeta 4x400 m. Težave so se začele dan pred prvenstvom, ko je zaradi poškodbe stegenske mišice odpovedal nastop slovenski rekorder na 400 m Luka Janežič. Kot četrti tekač štafete je bil določen Matic Ian Guček, a pod pogojem, da se ne bi uvrstil v finale teka na 400 m. Ker je Celjan podvig dosegel, ga v slovenski reprezentanci niso želeli na isti dan obremeniti z dvema nastopoma. V slovenskem taboru so se odločili, da ne bodo razdirali štafete 4x100 m, ki je prav tako nastopila isti dan in je bila na prvenstvu v polni sestavi. Tečejo čisti »I run clean (tečem čist, op. p.)« je slogan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu, ki ga na startni listi nosijo vsi udeleženci. Če ima kdo med njimi slabo vest zaradi morebitnega uživanja prepovedanih poživil, se bo v nadaljevanju kariere na fotografijah bržčas pojavil s startno številko evropskega prvenstva v Rimu.

EP v številkah Finali, ženske, 400 m ovire: 1. Bol (Niz) 52,49, 2. Maraval (Fra) 54,23, 3. Peeters (Niz) 54,37, 10.000 m: 1. Battocletti (Ita) 30:51,32, 2. Van Es (Niz) 30,57:24, 3. Keith (VB) 31,04,77, 5. Lukan 31,34:90, 27. Šajn (obe Slo) 33,12:04. Moški, 400 m ovire: 1. Warholm (Nor) 46,98, 2. Sibilio (Ita) 47,50, Bengtström (Šve) 47,94, 7. Guček (Slo) 48,87.