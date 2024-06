Nekoč so bili strankarski volilni »manifesti«, predvolilne programske obljube, dolgi nekaj strani. V novejšem času so spisani na nekaj desetih straneh. Britanski premier Rishi Sunak je včeraj na znanem dirkališču Silverstone v dirki strank za glasove predstavil špehasti konservativni program, ki je dolg 76 strani. Manifesti niso priljubljeno čtivo Otočanov, ker stranke niso zakonsko zavezane, da se držijo v njih zapisanih obljub. Največkrat gre za nanizanko kasneje prelomljenih obljub, s katerimi razmeroma veliko volilcev potegnejo za nos, v upanju, da bodo do naslednjih volitev pozabili stare obljube in nasedli novim.

Premierski božiček

Sunak je včeraj spominjal na izjemno radodarnega božička, posebno ko je obljubljal znižanje davkov, čeprav je državna blagajna prazna. Največje presenečenje je bila obljuba, da bo odpravil tako imenovano državno zavarovanje za samozaposlene Otočane, ki jih je iz leta v leto več. Državno zavarovanje Otočanom med drugim zagotavlja brezplačen dostop do državnega zdravstva, denarno podporo v času, ko ostanejo brez dela, in starostno državno pokojnino, do katere so upravičeni, ko dopolnijo 66 let. Ta prispevek državni blagajni, ki ga na Otoku razumejo kot davek, vsi Otočani plačujejo že od leta 1911. Raje nižjega kot višjega. Redno zaposlenim ga odtegnejo od plače, samozaposleni ga morajo plačati sami, na podlagi zaslužka in dobička. Odprava tega davka za samozaposlene, s katero bi bila vlada ob 2,6 milijarde funtov na leto, je odlična novica za samozaposlene, ki jih je na Otoku že več kot štiri milijone. To je veliko volilcev, ki jih konservativci obupno potrebujejo, saj v anketah za laburisti zaostajajo za 21 odstotnih točk (23 proti 44). Prispevek naj bi odpravili v štirih do petih letih.

Premier je tudi redno zaposlenim obljubil dvoodstotno znižanje prispevka za državno zavarovanje aprila 2027. S tem bi bila državna blagajna ob 6 milijard funtov na leto. Upokojencem je Sunak obljubil, da bo iz leta v leto zmanjševal osnovo, od katere plačujejo davek. Ta obljuba upokojencem, discipliniram volilcem, ki raje volijo konservativce kot laburiste, bi vlado stala 2,4 milijarde funtov na leto. Kupcem nepremičnin je obljubil, da bodo plačevali petodstotni davek na cene nepremičnin samo, če bo vrednost višja od 425.000 funtov. Zdaj ga morajo plačati za nepremičnine, ki stanejo od 250.000 do 925.000 funtov (za dražje je nepremičninski davek 10-odstoten).

Preusmerjanje pozornosti od Normandije

Samo zaradi Sunakovih davčnih obljub bi bila, kot so izračunali poučeni, državna blagajna do leta 2030 ob 17 milijard funtov. Pa je obljubil še marsikaj, med drugim 40 novih bolnišnic, kar je ponovitev neuresničene obljube konservativcev pred volitvami leta 2019. In kje bo dobil ves ta denar? 12 milijard naj bi zagotovil z reformo sistema socialne podpore (beri: s kleščenjem socialne podpore, ki je nepriljubljena med tistimi, ki je ne potrebujejo), šest milijard pa s preganjanjem superbogatih, ki se izmikajo plačevanju davkov (tem so konservativci doslej gledali skozi prste). To »idejo« je Sunak sunil laburistom, ki so po mnenju večine odlično ocenili manifest konservativcev, ko so rekli, da gre za najdražji napad panike v zgodovini, s katerim se želijo konservativci izogniti največjemu volilnemu porazu v zgodovini. Laburisti bodo svoj manifest predstavili jutri.

Sunak je tudi upal, da bo kot božiček preusmeril pozornost s polomije, ki jo je zagrešil prejšnji teden ob osemdeseti obletnici izkrcanja v Normandiji, ko je slovesnosti v Franciji zapustil pred vrhuncem, da bi posnel intervju z eno od britanskih televizij. Kljub posipanju s pepelom in opravičevanju prevladuje mnenje, da je samo še povečal verjetnost zgodovinskega poraza stranke.