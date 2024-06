Rast zasebnih stanovanjskih investicij je spodbujala zlasti pričakovana rast cen nepremičnin, so v najnovejšem pregledu makroekonomskih gibanj z napovedmi zapisali v centralni banki.

Investicijska dejavnost je ostala razmeroma ugodna, medtem ko je bilo pri drugih zasebnih naložbah opaziti izrazito upočasnitev, ki običajno sledi omejevalni denarni politiki. Rast stanovanjskih investicij je skupaj z naložbami države podpirala gradbeno dejavnost v Sloveniji. Ta je lani najpomembneje prispevala k rasti realnega bruto domačega proizvoda, so navedli analitiki.

Ponudba se temu še naprej prilagaja počasi. »Presežno povpraševanju na trgu nepremičnih se ohranja in s tem tudi razmeroma visoka rast cen,« so zapisali. Kot so še ugotovili, gospodinjstva v Sloveniji razpolagajo s precejšnjimi presežnimi prihranki, a njihova sestava in premoženjska porazdelitev kažeta omejen vpliv na potrošnjo v prihodnjih treh letih.