Danes se bo v Murski Soboti začela jubilejna 30. kolesarska dirka po Sloveniji. Najpomembnejša mednarodna dirka na slovenskih tleh je v zadnjih letih zelo dvignila zanimanje tudi najmočnejših ekip na svetu. Letos jih bo na startu kar sedem. Pričakovati je, da bodo potek etap nadzorovale ekipe Jayco-AlUla, UAE Emirates, Bora-Hansgrohe, Groupama-FDJ, Bahrain Victorious, EF Education in Ineos Grenadiers.

Britansko moštvo se je za nastop odločilo med zadnjimi, v ekipi pa bo tudi Jhonatan Narvaez​, ki mu je kot edinemu letos na Giru v zaključku prve etape uspelo streti Tadeja Pogačarja. Prvega kolesarja sveta drugo leto zapored ne bo na domači tekmi, ki jo ima zapisano v svojem srcu. Prav tako na dirki ni Primoža Rogliča, ki je zeleno majico enako kot prvi kolesar sveta osvojil dvakrat. To pa ne pomeni, da na delu ne bomo videli odličnih kolesarjev.

»Letošnja startna lista nima izrazitega favorita, zato se obeta izjemen boj za končno zmago,« je prepričan organizacijski direktor dirke Bogdan Fink. Slovenske apetite bo poskušal v skupnem seštevku zadovoljiti Domen Novak. Od najboljših slovenskih tekmovalcev se bodo predstavili tudi Luka Mezgec in Matej Mohorič, ki se na domači dirki tradicionalno pripravljata na sloviti Tour, ter v dresu Bahraina Matevž Govekar.

Kolesarje v petih dneh čaka 840,5 kilometra in obisk vseh sosednjih držav. Glavna bitka za skupno zmago bo potekala na vzponu na Krvavec v soboto. »Kolesarska dirka ima športni in turistični vidik, tako tudi načrtujemo traso. Med prenosom po televiziji se vedno pokažejo tudi turistične zanimivosti, zato želimo prikazati celo državo. V športnem smislu pa smo letos gledali, da imamo nekoliko več višinskih metrov kot v preteklih letih,« je dodal Fink, ki kot prvega favorita vidi Pella Bilbaa iz Bahraina. »Prvič bom nastopil na dirki po Sloveniji. O njej sem slišal samo lepe stvari,« je malce bolj zadržan Pello Bilbao. Etapne zmage bo za njegovo ekipo lovil Mohorič, ki nam je v intervjuju dejal, da mora v času dirke izpolnjevati tudi številne sponzorske obveznosti. »Ob prvi izvedbi dirke si nihče ni mislil, da bo prišla na takšno raven. Znova jo bo mogoče spremljati na televiziji Eurosport in v kar 130 državah po vsem svetu,« je pomembna dejstva ob 30. obletnici naštel Fink, ki si želi, da bi se na dirki znova izkazal tudi kakšen mlad kolesar kluba organizatorja, Adrie Mobil iz Novega mesta, kjer se bo dirka tradicionalno zaključila. Proračun dirke tudi letos znaša 1,5 milijona evrov.