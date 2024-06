V Knjižnici za slepe in slabovidne Minke Skaberne je na novo razstavljenih enajst fotografij svetovno znanih fotografov in Canonovih ambasadorjev. Med njimi so Brent Stirton, Sebastião Salgado, Muhammed Muheisen in slovenski fotograf Samo Vidic s fotografijo parašportnika Darka Đurića. Razstavo je omogočila in organizirala pisarna Canon Adria v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. Z inovativno programsko opremo in tiskarsko tehnologijo so omogočili realistične taktilne odtise. »Slepim in slabovidnim smo želeli omogočiti, da doživijo fotografije na drugačen način, z vsemi drugimi čuti. Pomagali smo si s tehnologijo, zvočne posnetke pa so pripravili v knjižnici in na ZDSSS. Drugi cilj je bil spremeniti, kako videči razumemo slepe in slabovidne, s pomočjo simulacijskih očal,« je povedala vodja projekta Petra Prelog iz Canon Adrie.

Otipljiv relief

Pod vsako obešeno fotografijo je eksponat bele plošče. Na levi strani je fotografija z otipljivimi in reliefnimi natisi, na sredini naslov in ime avtorja, zraven pa koda z dostopom do zvočnega zapisa. Ta je na desni strani zapisan tudi v brajici. Dobro videči si lahko na razstavi izposodijo več vrst simulacijskih očal, ki približajo razumevanje sveta slabovidnih. Seznanijo se s sivo mreno, popolno izgubo vida, izgubo ostrine, centralnega vida in drugim. Predsednik ZDSSS Matej Žnuderl razstavo vidi kot velik korak k približevanju dveh svetov: »Na slovenskih tleh že 106 let prepisujemo knjige v tiskovno obliko za slepe, popolnoma drugačen izziv pa so ostala grafična sporočila. Težko je zajeti vsebino in umetniški, čustveni vtis.«

»Ker je brez podpore okolja vse veliko težje, sem hvaležen, da v Sloveniji in Evropski uniji podpirajo vključevanje oseb z drugačnostjo in omejitvami. Takšna razstava je nekaj lepega, ker omogoča, kar sicer ni mogoče,« je povedal parašportnik Darko Đurić. Njegovo plavanje je pred leti fotografiral Samo Vidic, ki mu je Đurić pogosto v navdih. »Sama slika veliko pove, vendar mislim, da je najbolje, da si jo sami ogledate in si ustvarite zgodbo,« je fotograf povabil udeležence k ogledu.

Razstavo si bo mogoče ogledati med tednom od 9. do 18. ure, bo sobotah do vključno 13. julija pa od 9. do 13. ure. Med 9. in 18. uro bo razstava odprta tudi na praznik, 25. junij. Poleg razstave si je na spletni strani pisarne Canon Europe mogoče ogledati kratke filme z osebnimi zgodbami za razumevanje sveta slepih in slabovidnih. Eden od filmov je namenjen tudi predstavitvi tehnologije, ki stoji za razstavo Nevidni svet.