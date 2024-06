Dvanajstletnika sta se novembra lani v parku v Wolverhamptonu v osrčju Anglije z mačeto spravila na 19-letnega Shawna Seesahaija in ga umorila. Shawn ju ni z ničimer izzval, le sedel je na klopci in se pogovarjal s prijateljem.

Eden od njiju je najprej z ramo namerno trčil vanj, ko pa ga je ta pobaral, kaj se gre, je potegnil mačeto. Shawn je prijatelju zakričal, naj zbeži, sam pa je pri begu padel. Takrat sta ga fanta napadla, ga brcala in porezala po nogah, hrbtu, glavi. Britanski mediji so poročali, da sta ga skoraj razkosala. Mačeto sta mu od zadaj zarila tako globoko, da je šla skozi rebra in predrla srce, 42-centimetrsko rezilo pa je skoraj prebodlo telo žrtve, je porota slišala na enomesečnem sojenju.

Devetnajstletniku kljub takojšnji pomoči niso več mogli pomagati. Dvanajstletnika sta umor zanikala in se medsebojno obtoževala, porota pa ju je soglasno spoznala za kriva. Kazen jima bo sodišče izreklo v mesecu dni.

Primer vzbuja dodatno pozornost tudi zato, ker sta zaradi starosti v javnosti neimenovana storilca najmlajša obsojenca na Otoku po več kot tridesetih letih. Prej sta bila to desetletna Robert Thompson in Jon Venables​, ki sta ugrabila, mučila in ubila dveletnega Jamesa Bulgerja. Mimogrede, morilca so leta 2001 po osmih letih v zaporu izpustili. Preselila sta se in dobila novi imeni. Thompson je postal »zgleden« državljan, Venablesa pa so še večkrat zaprli. V zaporu je tudi zdaj, in sicer zaradi fotografij spolne zlorabe otrok, ki so jih našli pri njem.

Do mačete prek spleta?

»To ni moj prvi primer, v katerem je nekdo mlad nasilno izgubil življenje. Je pa prvi, v katerem sta morila dvanajstletnika. Česa takega v svoji 20-letni karieri še nisem doživel. Le zakaj bi kdo naokrog paradiral z mačeto? Zagotovo ne za zaščito, prej morda za dosego nekega statusa ali spoštovanja,« je ob šokantnem primeru razmišljal vodja preiskave Damian Forrest s policije v grofiji West Midlands.

Ni povsem jasno, kako sta se dvanajstletnika sploh dokopala do orožja, najverjetneje sta ga kupila na spletu, čeravno bi to lahko zakonito storil le nekdo polnoleten. Eden od fantov je sicer dejal, da jo je za nekaj manj kot 50 evrov kupil od prijateljevega prijatelja. Bil je obseden z noži, poziral je z njimi in celo objavil fotografijo z morilskim orožjem. Da verjetno nista čisto dojela razsežnosti svojega krvavega dejanja, kaže dejstvo, da so mačeto, sicer očiščeno z belilom, našli pod posteljo enega od dečkov.

»Je, kar je,« se je eden od morilcev v pogovoru prek snapchata odzval na strah drugega, da ju bodo ulovili. »Ni me strah. Pravzaprav mi je čisto vseeno,« je še zapisal. Britance je poleg okrutnosti zločina šokirala tudi takšna brezbrižnost in neobremenjenost.

V Veliki Britaniji je starostna meja za kazensko odgovornost določena pri desetih letih (pri nas pri 14 letih), čeprav so jo v preteklosti že poskušali zvišati vsaj na dvanajst. Mladoletnike že na sodišču obravnavajo drugače kot odrasle, podobno je tudi po razsodbi, saj kazen namesto v zaporu prestajajo v posebnih varovanih centrih.

Po pisanju britanskih medijev sta bila dvanajstletnika v sodni dvorani videti kot tipična dečka te starosti, le da sta bila odeta v pražnja oblačila. Sojenje so zaradi njune starosti malce prilagodili – sedeti sta smela za mizo z družino, ne v posebej za to določenem delu, na voljo sta imela strokovnjake, ki so jima sproti razlagali postopek, ta pa je potekal v manjši, ne tako »zastrašujoči« dvorani.

Sodnik, tožilka in odvetniki niso nosili tog in lasulj, kot je običajno, imeli so več odmorov kot običajno, dan so zaključili prej, da otroka ne bi bila preveč utrujena. Za boljšo koncentracijo sta se smela dvanajstletnika med procesom igrati z vrtavko fidget-spinner, ki naj bi zniževala stres.