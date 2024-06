»Na operativno-komunikacijski center je prišlo obvestilo, da je sin prerezal mami (stari mami, op. p.) vrat. Na kraj so šle vse patrulje, ki so bile na razpolago. Jaz sem prišel še z dvema policistoma. Pred hišo je stal starejši moški in povedal, da se je dogodilo v zgornjem nadstropju. Pohitel sem tja. Videl sem osebo, ki je ležala na postelji, starejši moški ji je na vratu držal okrvavljeno brisačo. Ženske okoli so bile čisto panične, kričale so, 'kaj je naredil, kaj je naredil'. Sodelavec jih je peljal v kuhinjo, da se pomirijo, jaz pa sem moškemu naročil, naj do prihoda reševalcev drži brisačo na vreznini,« je senatu pod vodstvom Irene Škulj Gradišar opisoval Primož T. s policijske postaje Ljubljana Vič.

Kot priča je bil zaslišan na sojenju 41-letnemu Darku Leskovarju, ki je 2. novembra lani malo pred 19. uro na Rakovi jelši v Ljubljani z nožem z 20-centimetrskim rezilom ranil svojo 89-letno babico Jožefo N. Nepokretna je ležala v postelji v prvem nadstropju hiše, v kateri je spodaj bivala njena hči, Leskovarjeva mama. Storilec je nato pobegnil. Policist je povedal, da je bila Jožefa N. ob njegovem prihodu pri zavesti, hropla je. Reševalci so prišli precej hitro. Policisti so pregledovali hišo in okolico, iskali so nož in storilca, vendar takrat niso bili uspešni. Napadalca so našli naslednje jutro, prijeli so ga v bližini Trnovega in ni se upiral.

Babica medtem umrla

Danes so zaslišali tudi oškodovankino hčer oziroma obtoženčevo teto in njenega moža. Zaslišanje je potekalo za zaprtimi vrati – izključitev javnosti je predlagala obramba zaradi varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanke. Slednja je sicer medtem že umrla. »Moje mame ni več, 30. aprila je preminila,« je senatu povedala hči. Na vprašanje, ali bo od nečaka zahtevala kakšno odškodnino, je odvrnila, da ne.

Na naslednji obravnavi nameravajo zaslišati izvedenca travmatologa in psihiatrično izvedenko. Prvega bodo vprašali o rani na vratu, ki jo je utrpela oškodovanka. Tožilstvo navaja, da je segala vse do globokih mišic, imela je tudi rani na očeh in zlomljeno lobanjsko bazo. Preživela je le zaradi hitre zdravniške pomoči.

Psihiatrinja je v izvedenskem mnenju navedla, da je bil Leskovar v usodnih trenutkih zaradi paranoidne shizofrenije in odvisnosti od kokaina ter alkohola neprišteven. Zato ga po končanem dokaznem postopku zaradi poskusa uboja ne čaka zaporna kazen, pač pa obvezno psihiatrično zdravljenje v bolnišnici. Trenutno je priprt na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije, od koder ga danes na njegovo željo niso pripeljali na sodišče. Zagovornici je sporočil, da se strinja, da obravnavo opravijo brez njega.