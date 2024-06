Na tri leta zapora je bil včeraj obsojen 45-letni Marko Munih s Trške gore. V začetku lanskega oktobra je vdrl v hišo v Novem mestu in se spravil na sorodnike: sestro, njenega partnerja in mamo. Zaradi nasilja nad mamo je dobil leto in dva meseca zapora, zaradi lažje poškodbe sestre in svaka pa po šest mesecev. Končna kazen je višja zato, ker so mu preklicali pogojno kazen zaradi izsiljevanja in povzročitve lahke poškodbe (v tem primeru ne v škodo svojcev), izrečeno predlani. Sodnik Peter Žnidaršič mu je pripor odpravil, prepovedal pa mu je približevanje svojcem, niti komunicirati ne sme z njimi. Obtoženega pa je najbolj razjezil z odločitvijo, da mora plačati stroške postopka – zagovornik Zvonko Irt je poprej trdil, da tega ne bo zmogel. »Saj ste še mladi,« mu je oponesel sodnik. »S temi stroški ste mi vse 'zajebali'!« se je odzval Munih in zapustil sodno dvorano.

Pisali smo že, da je 3. oktobra okoli pol enajstih zvečer v hišo na Šmarješki cesti prišel tako, da je s pivskim vrčem razbil okensko šipo. Z vrčem je sestro večkrat mahnil po roki in (kot menda že večkrat) grozil, da bo vse pobil. Zbežala je v hčerkino sobo in z vso silo tiščala vrata, zato se je Munih namenil v dnevno sobo in se lotil svaka. Udaril ga je po obrazu, da je padel in se nasadil na kljuko. K sreči mu je nekako uspelo vstati in pobegniti. Takrat je Munih spet začel tolči in brcati po vratih otroške sobe, kamor se je poprej zatekla sestra in v kateri je spala njena šestletna hči.

Komaj še dihala

Nato si je za tarčo vzel še 70-letno mamo. Zagrabil jo je za pižamo in porinil na stopnice, potem pa začel tepsti, celo šop las ji je izpulil in jo davil. Kričal je, da bo »ubil prasico, da mu bo dala denar«. Nekako se mu je izvila, a se je pognal za njo, jo prijel za roke in porinil v shrambo. Padla je na hrbet, on pa se je vrgel nanjo in jo začel dušiti. Rotila ga je, naj jo izpusti, saj je komaj še dihala. Popustil je šele, ko so prišli policisti. Pozivali so ga, naj odpre vrata, a ni ubogal, nasprotno, tiščal jih je z nogami. Enemu od policistov jih je vendarle uspelo odpreti in izvleči mamo. Imela je udarnine po glavi, vratu, nosu, rami, kolenu, nadlahti, podlahti in goleni. Poškodovana sta bila tudi sestra (po nadlahti) in njen mož (po obrazu, prsnem košu, nadlahti in kolenih).

Sestra in partner sta izkoristila pravno dobroto in se pričanju odpovedala. Mama pa je pojasnila, odkod Markove zahteve po denarju. Že nekaj časa ji je očital, da po pokojnem očetu ni dobil celotne dediščine. Ampak tako sta se dogovorila, da mu zaradi prevelikih dolgov država premoženja ne bi zasegla, je povedala. In tudi, da mu je avgusta že dala 5000 evrov.

Ni šlo za poskus uboja

Bila je tudi kritična do svojih vzgojnih metod, češ da je sinu »premalokrat rekla ne«. Domnevala je, da je bil za nasilen izpad kriv alkohol ali kakšne druge opojne substance. Podrobnosti napada se ni spomnila, razen da jo je ozmerjal s prasico, in takrat se je zares prestrašila. Da je klicala na pomoč, kot je pričal eden od policistov, pa ji ni ostalo v spominu. Ni hotela biti glasna, da ne bi zbudila vnukinje. Izjavila je tudi, da je sina obiskala v priporu in da se ga ne boji.

Munih je bil sprva obtožen, da je mamo poskušal ubiti, a se mama s tem ni strinjala. Tudi tožilka Vesna Fink jepred koncem kaznivo dejanje poskusa uboja spremenila v kaznivo dejanje nasilništva. Sodnik se je s tem strinjal, je pa menil, da v primeru sestre in svaka ni šlo za nasilništvo (kot je menila tožilka), pač pa za povzročitev lahke poškodbe. Sodba še ni pravnomočna.